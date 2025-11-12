La IA lo confirma; esto fue lo que debió ocurrir en la jugada entre Carrasquilla y Kevin Mier

Muchos han sido los comentarios respecto a lo que se vivió el fin de semana pasado en el Estadio Cuauhtémoc luego de la jugada que involucró a Adalberto Carrasquilla y a Kevin Mier, jugador de Cruz Azul que, a falta de un informe oficial, se habría fracturado la tibia.

Aaron Ramsey llega a Pumas

La barrida de Alberto Carrasquilla fue calificada como amonestación de acuerdo con el juez central Fernando Hernández, quien mantuvo su decisión pese a revisar el VAR. Ante ello, ahora fue la Inteligencia Artificial quien dio su opinión respecto a lo ocurrido en el juego entre Cruz Azul y Pumas.

¿Qué dice la IA respecto a la jugada entre Adalberto Carrasquilla y Kevin Mier?

Diversos usuarios en X, antes Twitter, le preguntaron a la Inteligencia Artificial su postura en torno a la jugada en la que Adalberto Carrasquilla se barrió para evitar el despeje de Kevin Mier, hecho que a la postre significó la salida del portero colombiano y la amonestación para el mediocampista panameño.

Te puede interesar: ¿Penta vende la misma mercancía en WWE que John Cena y CM Punk?

Te puede interesar: ¿Cómo es el nuevo parque temático de MrBeast en Arabia Saudita?

Según su análisis, la jugada provocada por el seleccionado centroamericano fue lo suficientemente fuerte como para haber recibido la tarjeta roja, un hecho que pudo haber cambiado la situación considerando que en ese momento los celestes tenían el marcador a su favor.

De hecho, la Inteligencia Artificial fue más allá y explicó que la barrida de Carrasquilla podría ser objetivo de una sanción aparte de la expulsión, hecho que coincide con el deseo de Cruz Azul de inhabilitar al panameño mientras su portero, Kevin Mier, continúa en rehabilitación.

¿Cuándo es el siguiente juego de Pumas?

Con la victoria de Pumas ante Cruz Azul , los universitarios lograron el último boleto a la ronda Play-In del Apertura 2025, por lo que ahora afilan armas para visitar el Hidalgo y enfrentarse a los Tuzos del Pachuca en un duelo programado para el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas.