Así es Beast Land, el nuevo parque temático de MrBeast en Arabia Saudita

MrBeast no solo ha entrado a la historia digital por ser el creador de contenido más importante a nivel mundial, sino que ahora, en su etapa de empresario, sigue jugando con nuevos proyectos. Su más reciente es el nuevo parque temático que abrió en Arabia Saudita y que se percibe como uno completamente espectacular.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

El impacto que MrBeast tiene en internet es insuperable, pues son cientos de millones de seguidores los que tiene contando todas sus redes sociales. Ahora, el influencer buscará aprovechar esta popularidad para hacer de su nuevo parque temático uno por demás exitoso en Arabia Saudita.

¿Cuándo abre el nuevo parque temático de MrBeast en Arabia Saudita?

Este parque temático, que tiene como nombre Beast Land, promete traer un sinfín de dicha, emoción y alegría a sus clientes. Además, hasta el momento se sabe que la inauguración se llevaría a cabo este jueves 13 de noviembre; es decir, el día de mañana.

Te puede interesar: ¿Quién es el jugador que bailó durante 6 días seguidos sin parar?

Te puede interesar: ¿Cuál es la relación entre el GTA VI y la PlayStation 6?

Esta noticia ha provocado mucho entusiasmo entre su fiel comunidad, pues se trata de un parque temático que se inspirará en los desafíos que MrBeast ha realizado a lo largo de sus videos más virales. Se sabe, además, que contará con poco más de 15 juegos, así como atracciones que podrán ser disfrutadas por chicos y grandes por igual.

¿Qué características tiene el nuevo parque temático de MrBeast y cuánto costará la entrada?

Tower Siege es la actividad más destacada del nuevo parque temático del creador de contenido, pues en esta se deberán lanzar pelotas hacia tubos con una gran altura. Otro punto a detallar es que Beast Land también contará con zonas de juegos interactivos, una pared de premios y algunas montañas rusas.

Con su apertura en las próximas horas, información revelada destaca tres costos distintos. La entrada general tendrá un precio aproximado de 7 euros (alrededor de 130 pesos), mientras que el siguiente boleto tendrá un costo de 23 euros. Finalmente, el “Beast Mode+” valdrá 60 euros (1,100 pesos mexicanos), y contará con el acceso completo al parque temático.