Nota

Penta, a la par de John Cena y CM Punk como las ESTRELLAS que más venden en WWE

Penta, el Zero Miedo, no deja de crecer en la WWE. Ahora, se sabe que es una de las estrellas que más mercancía ha vendido a lo largo de este 2025.

penta-john-cena-cm-punk-mas-venden-wwe.png
Instagram: Penta
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
El 2025 ha sido uno de los años más importantes en la carrera profesional de Penta, el Zero Miedo , quien apenas llegó a la WWE se ha consolidado como unas de las superestrellas que más dinero genera para la empresa, esto a la par de leyendas como John Cena y CM Punk.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Para poner un poco de contexto, vale decir que Penta arribó a la WWE en enero del 2025 luego del paso que tuvo por AEW. A partir de su llegada, el Zero Miedo ha buscado desesperadamente el Campeonato Intercontinental de la empresa, mismo que recientemente obtuvo John Cena.

Penta, ¿el luchador que más ventas genera en WWE?

En las últimas horas la WWE Shop reveló la lista de los talentos y las superestrellas que más mercancía han vendido a lo largo de los últimos meses. En este listado destaca el nombre de Penta, quien en tan solo un año ha logrado conquistar el mercado norteamericano del Wrestling.

@turnbucklecollectibles Penta Raw Netflix Debut custom action figure with completed custom packaging. #penta #pentagonjr #zeromiedo #aew #jazwares #luchaunderground #tna #wwe #aaa #wrestling #wrestlingfigures #custom #actionfigures #joker #jokermovie #batman #gothem #comics #villain #artwork #artist #rawonnetflix #mondaynightraw #wweraw #wweuniverse #wWe ♬ WWE: Zero Miedo (Penta) - WWE & def rebel

En este listado Penta, el Zero Miedo, comparte créditos con elementos que ya son leyendas en la empresa como lo son John Cena, quien se despedirá de la WWE en diciembre del 2025, así como CM Punk, el cual hoy en día es el auténtico Campeón de Peso Pesado de la industria antes mencionada.

Del mismo modo, el listado coloca a otras superestrellas con la mercancía más vendida de la talla de Jey Uso, Roman Reigns, Rhea Ripley y Alexa Bliss. Y, así como ocurrió con Penta, destacan dos nombres más que, a priori, no se tenían planeados anteriormente: AJ Lee y Jacob Fatu.

¿Qué le espera a Penta para el 2026 en WWE?

La situación con Penta es un tanto confusa en estos momentos, pues al cierre del 2025 no logró quedarse con el Campeonato Intercontinental . En este sentido, se espera que el nacido en Ecatepec se mantenga en este telón, aunque tampoco se descarta la unión de los Lucha Brothers con su hermano Rey Fénix.

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

