Iba a pasar de la Liga BBVA MX a la Argentina y su transferencia se cayó “por un perro”.

Hay muchos futbolistas argentinos jugando en la Liga BBVA MX , pero ninguno de México en la Liga Profesional de Argentina. Rodolfo Pizarro pudo haber cortado con esa estadística al fichar por Banfield, pero algo insólito provocó que no se dé el traspaso hacia el futbol de esa liga sudamericana. Un extraño pedido sobre su perro habría causado el final de las negociaciones.

El usuario de X @jladron21, reconocido periodista e hincha de ese equipo, combinó información del reportero César Luis Merlo y @SantiPayerista para contar una historia casi desconocida tanto en Argentina como en México. Según su versión, Rodolfo Pizarro tenía todo arreglado con Banfield pero el pase se cayó porque el representante pidió un asiento para su perro. Esto hace recordar a Aaron Ramsey y su mascota.

el tipo de la foto es el mexicano rodolfo pizarro y se cayó su llegada a Banfield POR UN PERRO.@CLMerlo contó que iba a terminar su contrato con el AEK de Atenas y ya tenía todo arreglado con el club.



— J Ladrón (@jladron21) November 7, 2025

“Rodolfo Pizarro iba a terminar su contrato con el AEK de Atenas y ya tenía todo arreglado con el club (Banfield). El trato terminó por caerse porque el repre exigió asientos en primera y un asiento exclusivo para su perro”, contó el mencionado periodista. Sin dudas, algo que no deja de sorprender y una de las historias más insólitas entre México y Argentina.

Todo cambió para Rodolfo Pizarro tras rechazar jugar en Argentina

Algunas fuentes señalaron que Rodolfo Pizarro ni siquiera se enteró de todo esto, sino que simplemente fueron pedidos de su representante sin que él conociera esto. De todos modos, su carrera cambió muchísimo tras rechazar jugar en Banfield de Argentina.

Rodolfo Pizarro Rodolfo Pizarro en el FC Juárez de la Liga BBVA MX.

Finalmente Pizarro rescindió contrato con el AEK Atenas de Grecia pero terminó firmando sin coste en el Mazatlán de la Liga BBVA MX. Posteriormente, en julio de este 2025 arribó al FC Juárez, donde ya lleva casi 20 partidos disputados.

Los números de Rodolfo Pizarro en el FC Juárez

Partidos jugados: 19

Encuentros disputados como titular: 13

Goles: 3

Asistencias: 1

Tarjetas: 2 amarillas

La historia poco conocida de Rodolfo Pizarro y Lionel Messi

Así como Pizarro no aceptó jugar en Argentina por su perro, también tiene otra historia que lo enlaza al futbol argentino. Es que muchos aseguran que se marchó del Inter Miami porque la llegada de Lionel Messi le iba a quitar lugar en el equipo.

