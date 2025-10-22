Aaron Ramsey emite desgarrador mensaje en la madrugada, sobre su perrita Halo

Aaron Ramsey sacó un mensaje en sus redes sociales la madrugada del miércoles, en el que parece haber terminado su búsqueda para encontrar a su perrita Halo, extraviada en el Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo, Guanajuato a principios del mes de octubre.

Aaron Ramsey ha hecho un trabajo agotador junto a su esposa por encontrar y dar con el paradero de Halo pensando en dar hasta 400 mil pesos de recompensa a quien la entregue, quien es para ellos como un hijo o una hija, pero tras horas de búsqueda y un equipo de trabajo desplegado en la zona en la que Halo se perdió, parece que la resignación ha llegado y en un mensaje parecen despedirse de perrita beagle.

Este es el mensaje con el que Ramsey, parece desistir en la búsqueda de su perrita Halo

Fue durante la madrugada del miércoles cuando la esposa de Ramsey y el propio mediocampista de los Pumas sacaron este sorpresivo mensaje.

“Solo quería darles las gracias. Aún no hemos encontrado a Halo. No creo que la encontremos nunca. Tenemos preguntas serias. Puede que nunca obtengamos respuestas”, destacó el jugador que fue estrella del Arsenal.

Es importante recordar que fue el 9 de octubre cuando se extravió en Rancho San Ignacio, Margen del Río Laja, Dolores Hidalgo, Guanajuato , que tiene un tipo de enfermedad por lo cual subrayaron en sus mensajes de búsqueda que tenía que ser medicada con urgencia.

Y finalmente recordar que tenía un dispositivo GPS precisamente para rastrearla en un caso fortuito de que se perdiera, y es que todo estaba a su favor para no perderse, pero presuntamente un acto de negligencia del sitio de resguardo ha alejado a Halo de su familia.