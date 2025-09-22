Ni Martial ni Saint-Maximin: el refuerzo de la Liga BBVA MX que ya superó las expectativas

Joao Pedro es el refuerzo de la Liga BBVA MX que ya superó las expectativas de los aficionados, pues es el máximo goleador del Apertura 2025 con 8 tantos en 9 jornadas, e incluso en el último partido marcó un doblete en la goleada del Atlético de San Luis sobre Santos Laguna . El brasileño, con estas estadísticas, ya superó a Anthony Martial y a Allan Saint-Maximin, quienes llegaron a México con más cartel.

El delantero de 33 años llegó gratis al Atlético de San Luis en el mercado de verano y le metió miedo a Cuz Azul , ha aprovechado la oportunidad, pues ha respondido con goles. Joao se estrenó como romperredes en la Liga BBVA MX en la primera jornada, cuando su club venció por la mínima a León. Desde entonces, el brasileño no ha dejado de hacer goles.

Atlético de San Luis

Los goles del delantero que ya superó las expectativas de la Liga BBVA MX

Joao Pedro suma 8 goles en lo que va del Apertura 2025 y actualmente lidera la tabla de los máximos romperredes, por encima de Sergio Canales y Ángel Sepúlveda, quienes se ubican en el segundo y tercer puesto con 6 y 5 tantos, respectivamente. Las anotaciones del brasileño en el Apertura 2025 las ha marcado ante:



León – Jornada 1

– Jornada 1 Chivas - Jornada 3

- Jornada 3 Puebla – Jornada 5 (doblete)

– Jornada 5 (doblete) Querétaro – Jornada 6 (doblete)

– Jornada 6 (doblete) Santos Laguna – Jornada 9 (doblete).

El brasileño, de seguir con su racha goleadora, podrá llevarse el título de goleo en su primera temporada en la Liga BBVA MX y superar a Martial y Saint-Maximin como el mejor refuerzo del Apertura 2025.

Las estadísticas de Martial y Saint-Maximin en la Liga BBVA MX

Anthony Martial apenas debutó con Rayados ante América; sin embargo, el francés ingresó al minuto 90, por lo que no tuvo grandes oportunidades de gol. Mientras que su compatriota, Allan Saint-Maximin, lleva 2 goles en 4 partidos disputados, por lo que se ve complicado que pueda igualar o superar a Joao Pedro.