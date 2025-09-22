Ni Martial ni Saint-Maximin: el refuerzo de la Liga BBVA MX que ya superó las expectativas
El delantero está brillando en un equipo de media tabla para abajo, pero gracias a sus goles su club aspira a meterse al Play-in de la Liga BBVA MX
Joao Pedro es el refuerzo de la Liga BBVA MX que ya superó las expectativas de los aficionados, pues es el máximo goleador del Apertura 2025 con 8 tantos en 9 jornadas, e incluso en el último partido marcó un doblete en la goleada del Atlético de San Luis sobre Santos Laguna . El brasileño, con estas estadísticas, ya superó a Anthony Martial y a Allan Saint-Maximin, quienes llegaron a México con más cartel.
El delantero de 33 años llegó gratis al Atlético de San Luis en el mercado de verano y le metió miedo a Cuz Azul , ha aprovechado la oportunidad, pues ha respondido con goles. Joao se estrenó como romperredes en la Liga BBVA MX en la primera jornada, cuando su club venció por la mínima a León. Desde entonces, el brasileño no ha dejado de hacer goles.
Los goles del delantero que ya superó las expectativas de la Liga BBVA MX
Joao Pedro suma 8 goles en lo que va del Apertura 2025 y actualmente lidera la tabla de los máximos romperredes, por encima de Sergio Canales y Ángel Sepúlveda, quienes se ubican en el segundo y tercer puesto con 6 y 5 tantos, respectivamente. Las anotaciones del brasileño en el Apertura 2025 las ha marcado ante:
- León – Jornada 1
- Chivas- Jornada 3
- Puebla – Jornada 5 (doblete)
- Querétaro – Jornada 6 (doblete)
- Santos Laguna – Jornada 9 (doblete).
El brasileño, de seguir con su racha goleadora, podrá llevarse el título de goleo en su primera temporada en la Liga BBVA MX y superar a Martial y Saint-Maximin como el mejor refuerzo del Apertura 2025.
Las estadísticas de Martial y Saint-Maximin en la Liga BBVA MX
Anthony Martial apenas debutó con Rayados ante América; sin embargo, el francés ingresó al minuto 90, por lo que no tuvo grandes oportunidades de gol. Mientras que su compatriota, Allan Saint-Maximin, lleva 2 goles en 4 partidos disputados, por lo que se ve complicado que pueda igualar o superar a Joao Pedro.