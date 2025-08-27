Impensado: es canterano y en América creen que borrará del equipo a Kevin Álvarez

Dagoberto Espinoza es el canterano del América que podría borrar del equipo a Kevin Álvarez, pues en este Apertura 2025 le ha ganado la titularidad. El lateral derecho está siendo la sensación del club de Coapa, e incluso fue el MVP en uno de los partidos de la Liga BBVA MX luego de regresar al club tras su aventura por Europa .

El futbolista de 21 años se ha ganado la confianza de André Jardine ya que, de las 6 jornadas que van del Apertura 2025, el mexicano ha saltado a la cancha como titular en 4 ocasiones. En tanto, Álvarez solo ha sido contemplado de arranque en 2 duelos, aunque en la victoria de la Águilas 4-2 sobre Atlas tuvo una destacada actuación al dar una asistencia.

Dagoberto Espinoza ha sido titular en los últimos partidos del América y quien puede desplazar definitivamente a Kevin Álvarez

De acuerdo con la plataforma Sofascore, estos son los minutos que suma Espinoza con el América:



84 minutos ante Juárez

90 minutos frente a Querétaro (marcó el gol de la victoria)

(marcó el gol de la victoria) 81 minutos contra Tigres

62 minutos ante Atlas

Cabe mencionar que el canterano del América no vio minutos en las jornadas 2 y 3 de la Liga BBVA MX, pues se quedó en la banca ante Xolos de Tijuana y Necaxa, respectivamente.

¿Quién es Dagoberto Espinoza, el canterano que podría borrar a Kevin Álvarez?

Dagoberto Espinoza nació en Guamúchil, Sinaloa, y llegó al América a los 13 años. El lateral derecho pasó por todas las categorías hasta la Sub-17, cuando en 2022 fue cedido al Cercle Brugge de Bélgica.

El canterano de las Águilas permaneció en Europa durante un año, para después regresar a Coapa con la Sub-20, donde fue visto por André Jardine, quien lo comenzó a convocar en partidos amistosos y pretemporadas.

El mexicano se ganó ser registrado con el primer equipo para el Apertura 2025 gracias a su talento y en su primer torneo le ha ganado el puesto a Kevin Álvarez, quien solo suma 2 paridos como titular en las 6 jornadas que van de la Liga BBVA MX.