deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Impensado: es canterano y en América creen que borrará del equipo a Kevin Álvarez

El jugador del América no vive su mejor momento, por lo que solo ha sido titular en 2 ocasiones, ya que su lugar es ocupado por un futbolista canterano

Impensado: es canterano y en América creen que borrará del equipo a Kevin Álvarez
Club América
Impensado: es canterano y en América creen que borrará del equipo a Kevin Álvarez
José Alejandro
Liga MX
Compartir

Dagoberto Espinoza es el canterano del América que podría borrar del equipo a Kevin Álvarez, pues en este Apertura 2025 le ha ganado la titularidad. El lateral derecho está siendo la sensación del club de Coapa, e incluso fue el MVP en uno de los partidos de la Liga BBVA MX luego de regresar al club tras su aventura por Europa .

El futbolista de 21 años se ha ganado la confianza de André Jardine ya que, de las 6 jornadas que van del Apertura 2025, el mexicano ha saltado a la cancha como titular en 4 ocasiones. En tanto, Álvarez solo ha sido contemplado de arranque en 2 duelos, aunque en la victoria de la Águilas 4-2 sobre Atlas tuvo una destacada actuación al dar una asistencia.

Dagoberto Espinoza
@dago_240
Dagoberto Espinoza ha sido titular en los últimos partidos del América y quien puede desplazar definitivamente a Kevin Álvarez

De acuerdo con la plataforma Sofascore, estos son los minutos que suma Espinoza con el América:

  • 84 minutos ante Juárez
  • 90 minutos frente a Querétaro (marcó el gol de la victoria)
  • 81 minutos contra Tigres
  • 62 minutos ante Atlas

Cabe mencionar que el canterano del América no vio minutos en las jornadas 2 y 3 de la Liga BBVA MX, pues se quedó en la banca ante Xolos de Tijuana y Necaxa, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Quién es Dagoberto Espinoza, el canterano que podría borrar a Kevin Álvarez?

Dagoberto Espinoza nació en Guamúchil, Sinaloa, y llegó al América a los 13 años. El lateral derecho pasó por todas las categorías hasta la Sub-17, cuando en 2022 fue cedido al Cercle Brugge de Bélgica.

El canterano de las Águilas permaneció en Europa durante un año, para después regresar a Coapa con la Sub-20, donde fue visto por André Jardine, quien lo comenzó a convocar en partidos amistosos y pretemporadas.

El mexicano se ganó ser registrado con el primer equipo para el Apertura 2025 gracias a su talento y en su primer torneo le ha ganado el puesto a Kevin Álvarez, quien solo suma 2 paridos como titular en las 6 jornadas que van de la Liga BBVA MX.

Club América
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo
×
×