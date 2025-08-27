Impensado: es canterano y en América creen que borrará del equipo a Kevin Álvarez
El jugador del América no vive su mejor momento, por lo que solo ha sido titular en 2 ocasiones, ya que su lugar es ocupado por un futbolista canterano
Dagoberto Espinoza es el canterano del América que podría borrar del equipo a Kevin Álvarez, pues en este Apertura 2025 le ha ganado la titularidad. El lateral derecho está siendo la sensación del club de Coapa, e incluso fue el MVP en uno de los partidos de la Liga BBVA MX luego de regresar al club tras su aventura por Europa .
El futbolista de 21 años se ha ganado la confianza de André Jardine ya que, de las 6 jornadas que van del Apertura 2025, el mexicano ha saltado a la cancha como titular en 4 ocasiones. En tanto, Álvarez solo ha sido contemplado de arranque en 2 duelos, aunque en la victoria de la Águilas 4-2 sobre Atlas tuvo una destacada actuación al dar una asistencia.
De acuerdo con la plataforma Sofascore, estos son los minutos que suma Espinoza con el América:
- 84 minutos ante Juárez
- 90 minutos frente a Querétaro (marcó el gol de la victoria)
- 81 minutos contra Tigres
- 62 minutos ante Atlas
Cabe mencionar que el canterano del América no vio minutos en las jornadas 2 y 3 de la Liga BBVA MX, pues se quedó en la banca ante Xolos de Tijuana y Necaxa, respectivamente.
¿Quién es Dagoberto Espinoza, el canterano que podría borrar a Kevin Álvarez?
Dagoberto Espinoza nació en Guamúchil, Sinaloa, y llegó al América a los 13 años. El lateral derecho pasó por todas las categorías hasta la Sub-17, cuando en 2022 fue cedido al Cercle Brugge de Bélgica.
El canterano de las Águilas permaneció en Europa durante un año, para después regresar a Coapa con la Sub-20, donde fue visto por André Jardine, quien lo comenzó a convocar en partidos amistosos y pretemporadas.
El mexicano se ganó ser registrado con el primer equipo para el Apertura 2025 gracias a su talento y en su primer torneo le ha ganado el puesto a Kevin Álvarez, quien solo suma 2 paridos como titular en las 6 jornadas que van de la Liga BBVA MX.