¡IMPERDIBLE VIDEO! Luchador Cinta de Oro, realiza CREATIVA revelación de género de su hija sobre un cuadrilátero

El luchador Cinta de Oro realizó una estupenda celebración en Oaxaca para anuniar el género de su hija, y junto a su mujer, familiares y amigos decidieron realizar una lucha especial para hacer la revelación que fue emotiva, llena de adrenalina y muy creativa.

El ex WWE y quien le dio vida al personaje de Sin Cara hace algunos años, tuvo la gran idea de enfrentar a un luchador rosa y a otro azul, ambos con la máscara de Cinta de Oro y luego de una vibrante contienda en la que los familiares se deleitaron con las acciones, hubo un gran vencedor.

En un momento de la lucha, Cinta de Oro rosa subió al ring a la versión azul y lo maniató hasta dejarlo tendido en la lona, pero no conforme, subió a la esquina y con un movimiento a manera de trampolín realizó un mortal hacia atrás sobre Cinta de oro azul, lo que fue determinante.

Toda la familia esperaba el momento final y el climax se vio rodeado de risas, llanto y gritos, fue entonces que la versión rosa cubrió al azul, el réferi hizo su labor y contó hasta tres, para marcar y anunciar la victoria en favor del rosa.

Junto las tres palmadas, los aplausos no se hicieron esperar y bombas de humo explotaron de color rosa para no dejar dudas que lo que esperan Cinta de Oro y su esposa, es una niña que está en camino y que sin duda llevará en su ADN la lucha libre.

Todo esto ha quedado grabado en un emotivo video que ha llegado a la redacción de Azteca Deportes. En ese video además se ve que cuidaron todos, pero todos los detalles pues también la lona que cubre el ring y la lona que cae hacia los cuatro lados, lleva grabado el evento de la revelación de género.