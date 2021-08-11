Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Imposible haber influido en la salida de Messi: Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, respondió a la declaración de Jaume Llopis, quien aseguró que el dirigente influyó en la salida de Messi.

Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid
florentino perez|CORDON PRESS/Isa Saiz/MEXSPORT./MEXSPORT

Escrito por: Azteca Deportes

Luego de las declaraciones de Jaume Llopis, exmiembro de la Comisión del Espai Barça, en las que señalaba que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, convenció a Joan Laporta de dejar salir a Messi del Barcelona, el mandatario del club blanco aseguró que es imposible haber tenido alguna influencia en la marcha del astro argentino al París Saint-Germain.

"Ante las declaraciones efectuadas por Jaume Llopis, exmiembro de la Comisión del Espai Barça, quiero manifestar lo siguiente: es rotundamente falso que mantenga una amistad desde hace tiempo con el CEO del F.C. Barcelona, Ferran Reverter, ya que es una persona con la que he coincidido tan solo dos veces en mi vida, una hace cuatro meses y la otra el pasado sábado en la reunión que tuvo lugar en Barcelona con el presidente Joan Laporta y el presidente Andrea Agnelli, cuando ya se había producido la comunicación oficial sobre Messi", señaló Florentino Pérez en un comunicado oficial de su club.

"Por tanto, es imposible que yo haya tenido alguna influencia ni en la salida de Messi ni en cualquier otra decisión del F.C. Barcelona. Así pues, espero que Jaume Llopis rectifique cuanto antes estas declaraciones que no corresponden con la verdad”, agregó.

Presentacion Messi PSG

Te puede interesar: Lionel Messi ya firmó contrato con el Paris Saint-Germain | Ligue 1

Lionel Messi fue presentado con el PSG

La madrugada de este miércoles, 11 de agosto, Lionel Messi fue presentado de forma oficial con su nuevo equipo.

El Parque de los Príncipes fue sede de la conferencia de prensa, en la que el exjugador del Barcelona dejó claros sus objetivos con la escuadra de Francia.

“Quiero ganar una nueva Champions League y estoy en el lugar correcto para hacerlo. Tanto el club como yo tenemos el mismo objetivo”, mencionó Messi en su presentación.

Lionel Messi contrato PSG

Messi podría debutar con el París Saint-Germain el próximo sábado 14 de agosto, cuando el equipo dirigido por Mauricio Pochettino reciba en casa al Racing de Estrasburgo como parte de la segunda fecha de la Ligue 1.

Con información de EFE

Te puede interesar: Quiero una nueva Champions con el PSG: Lionel Messi

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP