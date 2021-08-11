Lionel Messi ya firmó contrato con el Paris Saint-Germain | Ligue 1

Lionel Messi hizo oficial su llegada al Paris Saint-Germain cuando estampó la firma en su contrato que lo vincula por dos años en la capital de Francia. A pesar de que la presentación ante los medios y público en general no ha sido, ya se confirmó que el futbolista argentino reforzará la delantera del club multicampeón de la liga francesa.

París se agita con la inminente llegada de Lionel Messi al PSG

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Lionel Messi abandonó el FC Barcelona luego de 17 temporadas en el primer equipo, tiempo en el que ganó más de 30 títulos colectivos y 10 galardones individuales. En agosto de 2020 empezó su campaña final con el club y fue el 16 de mayo de 2021 cuando jugó su último juego con los colores blaugranas.

¿Cuánto ganará Lionel Messi en el Paris Saint-Germain?

El vínculo de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain implica 41 millones de euros por temporada al futbolista argentino. Como lo hizo saber el club parisino, el futbolista argentino estará en la institución durante dos años con el objetivo de sumar más trofeos nacionales y llevar al PSG a la conquista de su primera UEFA Champions League. El jugador de 34 años de edad será el elemento mejor pagado del equipo, por encima de figuras como Neymar Jr. y Kylian Mbappé.

¿Qué pasa con la llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain?

La llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain, y el gran sueldo que exige, serían tema a considerar en el Fair Play Financiero que demanda la UEFA para la estabilidad económica de los clubes europeos. Una solución para mantener las finanzas en orden sería liberar a Kylian Mbappé, futbolista francés de 22 años de edad, que se le vence el contrato en verano de 2022 y no ha aceptado una renovación.

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Los retos de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain

El primer reto de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain será recuperar el campeonato de la liga francesa, ya que, en la temporada 2020-2021 de la Ligue 1, el Lille ganó el campeonato de la campaña. Posteriormente, tendrá la obligación de ganar su quinta UEFA Champions League y la primera para el equipo parisino. Independientemente de sus logros, al final del año será uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro.