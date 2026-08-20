El impresionante cambio de Rayados con Almeyda al mando

El prometedor arranque de los Rayados en la Liga BBVA MX se explica en parte por la alta competencia interna que incluso ha llevado a que los futbolistas consideren los interescuadras como un “final del mundo”.

El conjunto regio tiene una inversión de más de 21 millones de euros.|Rayados

Así lo señaló el defensa mexicano Ricardo Chávez, quien aseguró que todos los elementos de la plantilla están esperando una oportunidad y esto les favorece para mejorar en conjunto. Además reconoció que el técnico Matías Almeyda sacudió la zona de confort en la que se encontraban.

“Tenemos un plantel súper completo, la verdad posición por posición hay jugadores de altísimo nivel y que como equipo te hace ser mejor porque todos están bien, todos entrenan al mismo nivel y cuando hacemos interescuadras parece que estamos jugando la Final del Mundo”, declaró.

El “Rica” afirmó que al interior tienen claro que cuentan con un equipo muy completo que podrá aspirar por cosas importantes este semestre, tanto en el futbol mexicano, como en la Leagues Cup 2026, en la que avanzaron a la siguiente ronda.

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No están conformes y van por más con Almeyda

El zaguero mexicano habló sobre lo que representó la llegada del “Pelado” Almeyda al banquillo del conjunto regiomontano, después de que el semestre pasado el Monterrey tuvo resultados decepcionantes.

“Cada persona llega a un lugar por algo, creo que más que estar a gusto y conformes es al revés, (Matías) nos sacó de nuestra zona de confort, nos sacó de esa sensación de que estábamos dándolo todo, sabiendo que había algo más después de eso”, indicó.

Chávez, de 31 años de edad, ha participado en los cuatro duelos que llevan los Rayados en este torneo, con tres de ellos como titular para un total de 297 minutos en cancha.

En lo grupal, la “Pandilla” se prepara para enfrentar este viernes al León en condición de visitante, en duelo correspondiente a la fecha cinco del Apertura 2026, en busca de conseguir otro resultado que los mantenga en la pelea de los primeros lugares de la tabla general.