El amigo que tendrá Miguel Borja en Club América y casi nadie recuerda

Miguel Borja será el tercer refuerzo del Club América para afrontar el Apertura 2026 y las fases finales de la Leagues Cup. El delantero colombiano ya se encuentra en suelo mexicano para firmar su contrato con las Águilas y así comenzar con un nuevo reto en su carrera. Sin embargo, pocos saben que “El Colibrí” llegará a un vestidor que cuenta con un amigo suyo que formó durante su etapa en Brasil.

Resulta que tanto Borja como Raphael Veiga se conocen muy bien desde su paso por Palmeiras. El colombiano llegó al conjunto paulista en el año 2017, luego de haber ganado la Copa Libertadores con Atlético Nacional de Colombia. Jugó cuatro temporadas allí hasta que en 2021 salió hacia Gremio, también de Brasil. Hoy, casi 10 años después, firmará por el América y se encontrará con un viejo conocido.

La dupla de Miguel Borja y Raphael Veiga en Palmeiras

Borja y Veiga coincidieron aproximadamente dos años en el Verdão, aunque su convivencia en los vestidores estuvo dividido en dos etapas. La primera fue de febrero hasta diciembre del año 2017. El delantero colombiano llegó al club el 10 de febrero, mientras que el brasileño ya formaba parte de la plantilla. No obstante, al finalizar la temporada, Veiga salió cedido al Athletico Paranaense.

Raphael Veiga y Miguel Borja en Palmeiras

La segunda etapa de ambos fue durante todo el 2019. Veiga finalizó su préstamo con Paranaense, por lo que regresó a Palmeiras donde volvió a ser tenido en cuenta. Jugaron todo el año juntos, hasta que Borja abandonó el equipo en diciembre para jugar cedido en Junior de Barranquilla. Tras su regreso desde Colombia el equipo paulista lo volvió a ceder, en este caso, a Gremio en 2021.

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Uno de los partidos más destacados juntos se produjo el 30 de julio de 2019, cuando Palmeiras goleó 4-0 a Godoy Cruz por los Octavos de Final de la Copa Libertadores. Ambos marcaron: Veiga convirtió de penal y Borja anotó el segundo tanto del encuentro. El Verdão avanzó a los Cuartos de Final, pero serían eliminados a manos de Gremio con un global de 2-2 (cayendo por la regla de gol de visitante).

Así fue el recorrido de Miguel Borja por el Al Wasl, su último club

Miguel Borja tuvo un paso breve pero efectivo por el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. El delantero colombiano llegó en enero de 2026, luego de quedar libre de River Plate y de que se frustrara su fichaje por Cruz Azul. Apenas necesitó unos partidos para adaptarse, ya que consiguió marcar cuatro goles durante sus primeras cuatro presentaciones.

Miguel Borja durante la pretemporada con Al Wasl|Crédito: @AlWaslSC / X

En total, “El Colibrí” disputó 16 encuentros oficiales y convirtió ocho goles. Cinco de ellos fueron por la UAE Pro League, mientras que los tres restantes llegaron en la AFC Champions League Two. Allí tuvo una actuación destacada frente a Al Zawraa, rival al que le marcó un doblete en la ida y otro tanto durante el partido de vuelta de los Octavos de Final.

Su último gol oficial con Al Wasl se produjo el 15 de mayo, cuando ingresó desde el banquillo y convirtió el tanto del triunfo 2-1 sobre Kalba. Además, durante la pretemporada marcó un triplete en la goleada 8-1 ante Al Shamal. Pese a sus buenos números, el colombiano no sumó minutos en el inicio de la nueva campaña y ahora dejará Emiratos Árabes para convertirse en refuerzo del América.