El antecedente que ilusiona a todo Tigres: Víctor Manuel Vucetich logró algo increíble ante Matías Almeyda

Víctor Manuel Vucetich fue anunciado por Tigres como el nuevo vicepresidente deportivo de la institución al tomar el lugar de Gerardo Torrado. A su vez, el club universitario remarcó que también asumirá a la dirección técnica del primer equipo de forma interina, dejando relegado a Hernán Elizondo al equipo Sub-21. De esta manera, el ‘Rey Midas’ afrontará los próximos partidos del Apertura 2026.

El técnico mexicano cuenta con un antecedente que dibujará una sonrisa en los aficionados de Tigres. Si bien es cierto que dirigió a Rayados de Monterrey en dos oportunidades, logró derrotar a Matías Almeyda en su último título obtenido dentro del balompié nacional. Por aquel entonces, el hoy entrenador de La Pandilla se encontraba en los banquillos de Chivas de Guadalajara.

Víctor Manuel Vucetich y el trofeo que le quitó de las manos a Almeyda

El ‘Rey Midas’ cuenta con 13 trofeos en su palmarés como técnico y el último que consiguió fue en el año 2016 cuando logró coronarse de la Copa México del Apertura de aquella temporada. En frente tenía a Chivas, equipo que venía en alza y que tenía a Matías Almeyda como entrenador. El argentino hoy se encuentra a cargo de la dirección técnica de Rayados, rival acérrimo de Tigres.

La final se disputó el 2 de noviembre de 2016 en el Estadio Corregidora. Querétaro y Chivas igualaron sin goles durante los 90 minutos, por lo que el título debió resolverse desde el punto penal. Los Gallos Blancos resistieron pese a quedarse con diez jugadores por la expulsión de Andrés Rentería al minuto 71.

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Tiago Volpi se convirtió en la gran figura de aquella noche. El portero brasileño detuvo los disparos de Jair Pereira y Carlos Cisneros, mientras que Alan Pulido estrelló el último cobro rojiblanco en el poste. Por Querétaro anotaron Édgar Benítez, el propio Volpi y Luis Noriega para sellar el triunfo por 3-2 en la tanda.

De esta manera, Vucetich le ganó el duelo táctico a Almeyda y condujo a Querétaro hacia el primer título oficial de su historia. Casi diez años después, ambos entrenadores volverán a encontrarse desde lados opuestos de la rivalidad regiomontana: el ‘Rey Midas’ al frente de Tigres y el argentino como entrenador de Rayados.

Victor Vucetich |Jam Media/Getty Images

Cómo fue la última experiencia de Vucetich como entrenador

La última experiencia de Vucetich en los banquillos fue con Mazatlán, equipo al que dirigió durante el Apertura 2024 y el Clausura 2025. Su llegada tenía como objetivo alejar a los Cañoneros de los últimos lugares de la tabla porcentual, pero los resultados no acompañaron al experimentado entrenador.

El ‘Rey Midas’ estuvo al frente del conjunto sinaloense durante 34 partidos de Liga BBVA MX, con un balance de seis victorias, 13 empates y 15 derrotas. Mazatlán finalizó en la posición 14 del Apertura 2024 y cayó hasta el puesto 16 durante el Clausura 2025, sin conseguir la clasificación a la Fase Final en ninguno de los dos torneos.

Vucetich decidió abandonar el proyecto en mayo de 2025 por motivos personales y dos meses después anunció su retiro como director técnico. Sin embargo, su llegada a Tigres provocará que vuelva a los banquillos después de más de un año sin dirigir oficialmente, aunque en esta oportunidad lo hará de forma interina mientras ocupa la vicepresidencia deportiva del club.