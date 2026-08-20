¡Sorprendente! El jugador que se perfila como nuevo LÍDER de Tigres en este Apertura 2026

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ha iniciado de forma un tanto complicada para los Tigres de la UANL, equipos que, sin embargo, se perfila como uno de los favoritos a obtener el título de Liga gracias a la calidad de sus futbolistas en relación a otras plantillas.

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No obstante, se sabe que, con la salida de Guido Pizarro, Tigres debe encontrar un líder que pueda guiar al equipo a lo más alto de la temporada. Bajo esta premisa, vale decir que en las últimas semanas un elemento que ha levantado la mano para ser el estandarte es precisamente este juego.

Juan Brunetta, ¿el líder de Tigres en este Apertura 2026?

A pesar de haber fallado la última pena máxima en el juego frente a los Rojinegros del Atlas, la realidad es que Juan Brunetta se ha convertido en uno de los elementos más interesantes que Tigres tiene en este inicio de temporada gracias a su actuación en el campo.

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Juan Brunetta no solo demuestra su jerarquía con goles y asistencias, sino que también es considerado por muchos aficionados uno de los máximos referentes que el conjunto de Nuevo León tiene junto a otros nombres como Nahuel Guzmán, Fernando Gorriarán y el propio Juan Pablo Vigón.

Además, vale decir que, desde su llegada procedente de Santos Laguna, Juan Brunetta se ha consolidado como un buen elemento en cuanto a números se refiere, pues desde su arribo a Tigres en enero del 2024 el argentino acumula 44 anotaciones y 31 pases a gol en 137 duelos disputados.

¿Cuál es el siguiente juego de Tigres en Liga BBVA MX?

Después de caer de forma agónica frente al Atlas en la cancha del Jalisco, los Tigres de la UANL se dicen listos para disputar su siguiente juego, el cual corresponde a la Jornada 5 del torneo Apertura 2026 en donde se medirán a los Potros del Atlante este viernes, a las 19:00 horas, por Azteca 7.