ÚLTIMA HORA: Atacan a los autobuses de Barcelona y Real Madrid previa al Clásico (VIDEO)

En la antesala del Clásico más decisivo de los últimos años, los aledaños del Camp Nou vivieron momentos de alta tensión cuando los autobuses del Real Madrid y, sorprendentemente, del Barcelona, fueron blanco de ataques con objetos por parte de un sector de la afición local.

¿Por qué atacaron el autobús del Barcelona?

El ambiente en las inmediaciones del feudo azulgrana era eléctrico. Miles de aficionados se congregaron para recibir a sus héroes con un pasillo de bengalas y humo que redujo la visibilidad a niveles críticos. Fue en este escenario de euforia desmedida donde ocurrió lo impensado: un grupo de seguidores culés, presuntamente confundidos por la densa neblina de color, arremetió contra los vehículos que transportaban a los protagonistas.

Video from inside Real Madrid's bus showing Barcelona fans throwing things at it pic.twitter.com/k9BAKJxtln — Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) May 10, 2026

Según las primeras informaciones, la falta de claridad visual llevó a los autores de los incidentes a reaccionar de manera equivocada. En su afán por hostigar al eterno rival, terminaron lanzando objetos incluso contra el vehículo de su propio equipo al momento de ingresar al recinto. Afortunadamente, los reportes iniciales confirman que no hubo daños personales que lamentar, limitándose las consecuencias a desperfectos estéticos en la carrocería de los autobuses.

También el camión donde se transportaban los jugadores del Real Madrid fue atacado por aficionados blaugranas teniendo como consecuencia que rompieran uno de los cristales laterales.

Barcelona fans attack their own bus with stones thinking it was the Real Madrid bus 😭😭😭😭 pic.twitter.com/v1QZdiZoOE — WolfRMFC (@WolfRMFC) May 10, 2026

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El acto resulta completamente reprochable. Este tipo de incidentes empaña un recibimiento que estaba diseñado para ser una inyección de moral para la plantilla de Hansi Flick. En una cita de máxima importancia, donde una victoria azulgrana deja LaLiga sentenciada de manera definitiva, la violencia no tiene cabida.

