INCREÍBLE: el mexicoamericano que rechazó a 2 Grandes de la Liga BBVA MX por querer jugar en Europa

Club América le ha dado todas las facilidades a Ralph Orquin para marcharse del equipo, ante las ofertas de 2 Grandes de la Liga BBVA MX como lo son Toluca y Tigres, pero las rechazó, y ello se deba a gran medida a su ideología de no renovar con los azulcremas y esperar a que su contrato termine en verano de 2026 para buscar una oportunidad en Europa.

Al mexicoamericano le restan 6 meses de contrato con las Águilas, club al que regresó para el Apertura 2025 luego de tener grandes torneos con Juárez FC . Sin embargo, el torneo anterior no tuvo mucha participación y este Clausura 2026 André Jardine no contará con él.

Ralph Orquin rechazó las propuestas de Tigres y Toluca, ya que quiere marcharse al viejo continente.|@ralphorquin

“Toluca busca o buscaba a un lateral izquierdo para suplir a Gallardo, y pusieron la mirada en Ralph Orquin y América dijo: me parece perfecto, te lo presto, sirve que tú me prestas al Guamerucito García que tiene Pachuca. La gente que maneja a [Ralph] le ha recomendado que deje que termine su contrato y ellos se encargarán de conseguirle equipo en el mercado europeo”, reveló David Medrano Félix.

Orquin también está en la mira de Tigres desde la semana pasada tras la lesión de Marco Farfán, pero: “naranjas dulces, el muchacho no quiere renovar con el conjunto de las Águilas del América, quiere que se termine el contrato para quedar libre. Hay que tenerlos para decirle que no al Toluca y a Tigres”, mencionó el periodista de TV Azteca Deportes a través de sus redes sociales.

Ralph Orquin y su relación con el América en la Liga BBVA MX

El lateral izquierdo es canterano del América e incluso fue campeón hasta que la directiva del club lo prestó a Juárez FC, club en el que estuvo durante 3 tornos, a fin de sumar más experiencia y que le sirvió para volver al América para el Apertura 2025.

Sin embargo, el futbolista de 22 años no tuvo los minutos esperados en el regreso al equipo que lo vio nacer como jugador, ya que solo disputó 2 partidos en la Liga BBVA MX y uno de la Leagues Cup 2025, así como otro par de encuentros con la categoría Sub-21, según BeSoccer.

Ahora, Ralph esperará para que culmine el torneo, a fin de irse libre y conseguir fichar con cualquier equipo del mundo tras decirle que no a Toluca y Tigres, actuales campeón y subcampeón, respectivamente.