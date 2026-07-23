El inesperado guiño de Sergio Ramos a Messi tras el título de España en el Mundial 2026

La Selección de España se consagró campeona del mundo por segunda ocasión en su historia tras vencer a Argentina en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Sergio Ramos fue el encargado de llevar el trofeo hasta el podio en donde los jugadores españoles fueron coronados.

Te puede interesar: ¡Por las nubes! Boletos para el América vs Chivas a precios EXORBITANTES a dos meses del partido

Pumas remonta en el Nemesio Diez y derrota a Toluca en un partidazo

Sergio Ramos celebra el segundo título de la Copa Mundial de la FIFA con España

Sergio Ramos regresó a Madrid con un par de réplicas del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, incluyendo una recreando una icónica fotografía que publicó Lionel Messi tras conquistar el título de Qatar 2022 en donde se le ve durmiendo, la cual rápidamente se viralizó a través de sus redes sociales generando miles de reacciones.

“Un viaje de ensueño y la mejor forma de volver a casa. Me quedo con la experiencia y la emoción de llevar el trofeo a nuestra selección campeona siendo el jugador español con más internacionalidades (180)", escribió Ramos junto a su publicación.

La publicación de Ramos también incluye un recuento de los mejores momentos del defensor en su etapa como seleccionado nacional con la Copa del Mundo que conquistó en la edición de Sudáfrica 2010.

Sergio Ramos y Lionel Messi forjaron una férrea rivalidad a lo largo de sus carreras con Real Madrid y Barcelona, respectivamente; sin embargo, en la recta final se encontraron en el PSG en donde entablaron una gran amistad que se demostró con el español saludando al argentino en la cancha del Estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

Te puede interesar: Los partidos de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca Deportes