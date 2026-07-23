Los partidos de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca Deportes

El futbol no se detiene y la actividad de la Liga BBVA MX continúa este fin de semana con partidos de la Jornada 2 del torneo Apertura 2026 que podrás vivir a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Los partidos de la Jornada 2 que transmitirá TV Azteca

Este fin de semana, la pantalla de Azteca Deportes se engalana con el regreso del Atlante a la cancha del Estadio Azteca para jugar como local ante el América en el platillo principal del Viernes Botanero.

Los Potros de Hierro del Atlante fungirán de anfitriones ante las Águilas buscando su primera victoria del torneo, tras caer en su presentación frente al Necaxa y tendrán una oportunidad perfecta ante unos Azulcremas que llegan disminuidos por la falta de refuerzos.

El Atlante y el América se medirán en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, pero podrás acompañar la transmisión desde las 20:50 horas para tener todos los detalles previos del partido.

Para el sábado 25 de julio, el partido será entre los Tigres de la UANL ante el Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León

Ambos equipos perdieron en su debut en el torneo Apertura 2026, por lo que necesitan comenzar a sumar puntos lo antes posible para evitar rezagarse en la competencia.

Viernes 24 de julio:

Atlante vs América

Estadio Azteca

Hora: 20:50



Sábado 25 de julio

Tigres vs Atlético de San Luis

Estadio: Universitario de Nuevo León

Hora: 20:50

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