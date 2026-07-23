¡Por las nubes! Boletos para el América vs Chivas a precios EXORBITANTES a dos meses del partido

Faltan poco más de dos meses para que se dispute el Clásico Nacional entre América y Chivas que está programado para la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pero desde ahora han comenzado a ofrecerse boletos en reventa a precios exorbitantes, incluso antes de que salgan a la venta oficialmente.

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Precios exorbitantes para boletos del Clásico Nacional en preventa

Los altos precios por boletos que se pagaron durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 parecen haber llegado para quedarse, luego de que se comenzaran a ofrecer boletos en reventa para el Clásico Nacional entre América y Chivas a costos de locura.

Los precios de un boleto para el partido más importante de la fase regular de la Liga BBVA MX ha pasado de los mil 500 pesos, en zona especial club, a los 70 mil pesos en una conocida página de reventa de entrada.

Los boletos más caros aparecen con precios de 72 mil 487 pesos, mientras que las opciones más accesibles tienen un costo de 18 mil pesos, a pesar de que la venta oficial de boletos no ha salido oficialmente al público, ni se han confirmado los precios reales de las entradas.

Sin embargo, estos precios podrían incluso elevarse aun más conforme se acerque la fecha del partido que tendrá lugar en la cancha del Estadio Azteca que recientemente fue sede de cinco partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cabe recordar que el Clásico Nacional del año pasado se disputó en el Estadio de la Ciudad de los Deportes con precios que iban de los 500 pesos, en preferente sur, a los mil 500 pesos en Especial Club.

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