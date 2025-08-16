Triplemanía 2025: Horario y dónde ver la transmisión y la cartelera HOY sábado 16 de agosto

Llegó el día en el que se celebrará la Triplemanía 2025, la cual ha causado interés como nunca antes por la llegada de la WWE y el nivel de producción que añadirá a un gran espectáculo como es el que ha hecho la AAA desde hace tres décadas.

Te podría interesar: Latin Lover magruga a AAA y WWE al presentar el escenario de la Triplemanía XXXIII

La Triplemanía XXXIII despierta la emoción de los aficionados que quieren ver a estrellas de WWE en México, combatiendo ante los luchadores que han forjado carreras y conseguido victorias en otras Triplemanías.

Te podría interesar: Todos los detalles de la Peregrinación 2025 de AAA

El magno evento de Triplemanía 33, lo podrás ver por Azteca Siete, al terminar Box Azteca este mismo sábado 16 de agosto.

Esta noche haremos historia porque llega una #Triplemania que será INOLVIDABLE. 🔥



EN VIVO en: https://t.co/pCRuAFRJyS pic.twitter.com/Vp3Wkr3dC5 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) August 16, 2025

Lo que tienes que saber de Triplemanía XXXIII

Lugar: Arena Ciudad de México



Hora: 7:00 PM



Luchas: 6 luchas, 4 de estas por campeonatos



Transmisión: Azteca Siete al concluir Box Azteca



La cartelera de Triplemanía XXXIII

Full Match Card:

AAA Megacampeonato lucha de 4 esquinas

El Hijo del Vikingo (c) vs. Dragon Lee vs. Dominik Mysterio vs. El Grande Americano

AAA campeonatos de parejas en lucha callejera

Angel & Berto (c) vs. Pagano & Psycho Clown

Te podría interesar: La mala noticia que recibió Stephanie Vaquer en el marco de la Triplemanía

Lucha de relevos mixtos con 6 luchadores en acción

Niño Hamburguesa, Mr. Iguana & Lola Vice vs. Finn Bálor, JD McDonough & Raquel Rodriguez

Reina de Reinas campeonato en triple amenaza

Flammer (c) vs. Faby Apache vs. Natalya

Campeonato latinoamericano mano a mano

El Mesías (c) vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr.

Copa Triplemanía

Luchadores saliendo en intervalos para encontrar al ganador de la Copa Triplemanía 2025 a manera de Royal Rumble

¿Cambiará de manos el megacampeonato de Lucha Libre AAA que tiene Hijo del Vikingo?

Expone en esta Triplemanía XXXIII el megacampeonato, Hijo del Vikingo en una contienda que lo exigirá a fondo, pues enfrentará a tres grandes exponentes que vienen de la WWE.