Triplemanía 2025: Horario y dónde ver la transmisión y la cartelera HOY sábado 16 de agosto
La Triplemanía se celebra en la Arena Ciudad de México, causando mucho impacto por la fusión y llegada de WWE a la AAA y las figuras de la lucha libre que se presentarán.
Llegó el día en el que se celebrará la Triplemanía 2025, la cual ha causado interés como nunca antes por la llegada de la WWE y el nivel de producción que añadirá a un gran espectáculo como es el que ha hecho la AAA desde hace tres décadas.
La Triplemanía XXXIII despierta la emoción de los aficionados que quieren ver a estrellas de WWE en México, combatiendo ante los luchadores que han forjado carreras y conseguido victorias en otras Triplemanías.
El magno evento de Triplemanía 33, lo podrás ver por Azteca Siete, al terminar Box Azteca este mismo sábado 16 de agosto.
Esta noche haremos historia porque llega una #Triplemania que será INOLVIDABLE. 🔥— Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) August 16, 2025
EN VIVO en: https://t.co/pCRuAFRJyS pic.twitter.com/Vp3Wkr3dC5
Lo que tienes que saber de Triplemanía XXXIII
- Lugar: Arena Ciudad de México
- Hora: 7:00 PM
- Luchas: 6 luchas, 4 de estas por campeonatos
- Transmisión: Azteca Siete al concluir Box Azteca
La cartelera de Triplemanía XXXIII
Full Match Card:
AAA Megacampeonato lucha de 4 esquinas
El Hijo del Vikingo (c) vs. Dragon Lee vs. Dominik Mysterio vs. El Grande Americano
AAA campeonatos de parejas en lucha callejera
Angel & Berto (c) vs. Pagano & Psycho Clown
Lucha de relevos mixtos con 6 luchadores en acción
Niño Hamburguesa, Mr. Iguana & Lola Vice vs. Finn Bálor, JD McDonough & Raquel Rodriguez
Reina de Reinas campeonato en triple amenaza
Flammer (c) vs. Faby Apache vs. Natalya
Campeonato latinoamericano mano a mano
El Mesías (c) vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr.
Copa Triplemanía
Luchadores saliendo en intervalos para encontrar al ganador de la Copa Triplemanía 2025 a manera de Royal Rumble
¿Cambiará de manos el megacampeonato de Lucha Libre AAA que tiene Hijo del Vikingo?
Expone en esta Triplemanía XXXIII el megacampeonato, Hijo del Vikingo en una contienda que lo exigirá a fondo, pues enfrentará a tres grandes exponentes que vienen de la WWE.
