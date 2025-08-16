deportes
Triplemanía 2025: Horario y dónde ver la transmisión y la cartelera HOY sábado 16 de agosto

La Triplemanía se celebra en la Arena Ciudad de México, causando mucho impacto por la fusión y llegada de WWE a la AAA y las figuras de la lucha libre que se presentarán.

triplemania lucha libre cartelera
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
Llegó el día en el que se celebrará la Triplemanía 2025, la cual ha causado interés como nunca antes por la llegada de la WWE y el nivel de producción que añadirá a un gran espectáculo como es el que ha hecho la AAA desde hace tres décadas.

La Triplemanía XXXIII despierta la emoción de los aficionados que quieren ver a estrellas de WWE en México, combatiendo ante los luchadores que han forjado carreras y conseguido victorias en otras Triplemanías.

El magno evento de Triplemanía 33, lo podrás ver por Azteca Siete, al terminar Box Azteca este mismo sábado 16 de agosto.

Lo que tienes que saber de Triplemanía XXXIII

  • Lugar: Arena Ciudad de México
  • Hora: 7:00 PM
  • Luchas: 6 luchas, 4 de estas por campeonatos
  • Transmisión: Azteca Siete al concluir Box Azteca
Triplemania 33 luchadores wwe aaa en vivo

La cartelera de Triplemanía XXXIII

Full Match Card:

AAA Megacampeonato lucha de 4 esquinas

El Hijo del Vikingo (c) vs. Dragon Lee vs. Dominik Mysterio vs. El Grande Americano

AAA campeonatos de parejas en lucha callejera

Angel & Berto (c) vs. Pagano & Psycho Clown

Lucha de relevos mixtos con 6 luchadores en acción

Niño Hamburguesa, Mr. Iguana & Lola Vice vs. Finn Bálor, JD McDonough & Raquel Rodriguez

Reina de Reinas campeonato en triple amenaza

Flammer (c) vs. Faby Apache vs. Natalya

Campeonato latinoamericano mano a mano

El Mesías (c) vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr.

Copa Triplemanía

Luchadores saliendo en intervalos para encontrar al ganador de la Copa Triplemanía 2025 a manera de Royal Rumble

¿Cambiará de manos el megacampeonato de Lucha Libre AAA que tiene Hijo del Vikingo?

Expone en esta Triplemanía XXXIII el megacampeonato, Hijo del Vikingo en una contienda que lo exigirá a fondo, pues enfrentará a tres grandes exponentes que vienen de la WWE.

Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía

