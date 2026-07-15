Inglaterra quiere revancha por la “Mano de Dios” y Argentina por las Islas Malvinas: explicación completa

La semifinal entre la selección de Argentina e Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ vuelve a reunir a dos historias increíbles. Aunque será un partido por un lugar en la final en juego, el enfrentamiento también revive episodios deportivos, políticos y culturales que marcaron la relación entre ambos países durante las últimas décadas.

El recuerdo más fuerte sigue siendo el de México 1986. Cuatro años después de la Guerra de las Malvinas, Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final con dos goles de Diego Armando Maradona. Aquella tarde nacieron la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, dos acciones que el portero Peter Shilton siempre revive con furia.

La Mano de Dios y la Guerra de las Malvinas marcaron la rivalidad

La Guerra de las Malvinas ocurrió entre abril y junio de 1982. Durante 74 días, Argentina y el Reino Unido se enfrentaron por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El conflicto terminó el 14 de junio de ese año con la rendición argentina y dejó 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles fallecidos.

TE PUEDE INTERESAR:



Cuando ambos países volvieron a encontrarse en el Mundial de México 86, el contexto seguía muy presente. En el Estadio Azteca, Maradona abrió el marcador con la famosa “Mano de Dios”. Argentina ganó 2-1 y luego conquistó el título. Inglaterra aún quiere vengarse de eso, al margen de que ya ganó otro partido en el medio.

Inglaterra venció 1-0 a Argentina en Corea-Japón 2002|Crédito: FIFA

Inglaterra busca revancha deportiva y Argentina mantiene vivo el recuerdo

Con el paso del tiempo, el duelo continuó alimentando su historia. Inglaterra eliminó a Argentina en 1966 y volvió a imponerse en la fase de grupos de 2002. Por su parte, la selección de Argentina avanzó en los cruces de 1986 y 1998, este último definido en penales tras la expulsión de David Beckham.

Leo Messi tratará de superar su resistencia|REUTERS

El exarquero inglés Nigel Martyn recordó en Reuters que la victoria de Inglaterra en 2002 fue vivida dentro del plantel como una revancha deportiva tras la eliminación sufrida en Francia 1998, mientras que periodistas y fotógrafos presentes en 1986 destacaron que el contexto de la Guerra de las Malvinas estaba muy presente alrededor del partido. Hoy, una nueva revancha.