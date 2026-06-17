Inglaterra vs Croacia: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de debut de Harry Kane y Luka Modric en el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 nos regala este miércoles uno de los partidos más atractivos de toda la primera jornada: Inglaterra vs Croacia, un choque entre dos selecciones acostumbradas a competir al máximo nivel y que arrancan su camino dentro del Grupo L.

Sobre el papel, Inglaterra parte como favorita. Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan con una de las plantillas más profundas del torneo y con una deuda histórica: volver a conquistar el mundo 60 años después de su único título mundialista, conseguido en 1966.

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Del otro lado aparece una selección que ya se ganó el respeto de todos. Croacia quizá no tenga la profundidad de otras potencias, pero sí algo igual de valioso: experiencia, personalidad y un ADN competitivo brutal. Finalistas en 2018 y semifinalistas en 2022, los balcánicos vuelven a escena con la misión de demostrar que lo suyo no fue casualidad.

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Harry Kane vs Luka Modric: duelo de jerarquía mundial

Este partido también tendrá dos nombres que roban reflectores: Harry Kane y Luka Modric.

Kane llega como la gran referencia ofensiva inglesa, acompañado por figuras como Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice. Inglaterra tiene talento de sobra para lastimar desde cualquier sector del campo.

En Croacia, el foco vuelve a caer sobre Luka Modric. A sus 40 años, el mediocampista sigue siendo el cerebro del equipo y el gran líder emocional de una generación histórica.

|REUTERS

Si Inglaterra impondrá su intensidad o Croacia volverá a jugar con la cabeza fría… esa puede ser la gran historia del partido.

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¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS Inglaterra vs Croacia?

El partido entre Inglaterra y Croacia, correspondiente al Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026, podrá verse completamente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca.

Horario en México:

1:40 PM (tiempo del centro de México)

Dónde ver EN VIVO:

Azteca 7 y plataformas digitales de Azteca Deportes.

Todo está listo para un partidazo entre dos selecciones que sueñan con empezar su camino a la gloria con tres puntos.