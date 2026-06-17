Los juegos que se disputarán HOY miércoles 17 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ vive su séptima jornada. El menú de HOY miércoles 17 de junio presenta el cierre de la primera jornada de los Grupos K y L, con cuatro encuentros de alto voltaje donde hacen su presentación Cristiano Ronaldo, Harry Kane y Luka Modric.

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Portugal vs. RD Congo (11:00 hrs)

Las acciones arrancan en el Houston Stadium de Texas, donde la selección de Portugal hará su presentación ante la siempre física República Democrática del Congo en el Grupo K. Las miradas del mundo se posarán sobre Cristiano Ronaldo, quien busca agigantar su leyenda convirtiéndose en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo distintas. Los lusos saltan como claros favoritos, pero el combinado africano buscará dar la primera gran sorpresa del día.

Inglaterra vs. Croacia (14:00 hrs)

El plato fuerte de la jornada tendrá lugar en el Dallas Stadium de Arlington. Inglaterra y Croacia revivirán una de las rivalidades europeas más intensas de los últimos años dentro del Grupo L. Los "Three Lions", comandados por el implacable artillero Harry Kane, inician su ruta buscando saldar cuentas pendientes del pasado frente a la experimentada escuadra balcánica. El seleccionador Thomas Tuchel tuvo que ajustar su baraja a última hora debido a la baja por lesión del lateral Tino Livramento. El encuentro lo podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, entre otros.

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Ghana vs. Panamá (17:00 hrs)

La actividad del Grupo L continuará en suelo canadiense, específicamente en el Toronto Stadium. Ghana se medirá ante una motivada Panamá que disputa apenas la segunda Copa del Mundo de su historia. El conjunto africano llega sacudido tras confirmarse que no podrá contar con su mediocampista estrella, Thomas Partey, a quien las autoridades locales le denegaron el visado de entrada al país. Los canaleros buscarán aprovechar esta sensible ausencia para pescar puntos valiosos.

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Uzbekistán vs. Colombia (20:00 hrs)

La jornada cerrará con broche de oro en el majestuoso Estadio Ciudad de México. Uzbekistán vivirá el momento más glorioso de su trayectoria futbolística al hacer su debut absoluto en una fiesta mundialista. Guiados desde el banquillo por la leyenda italiana Fabio Cannavaro, los asiáticos tendrán una prueba de fuego ante Colombia, escuadra que regresa a la máxima justa con sed de revancha tras ausentarse en la edición de 2022. Un duelo inédito que promete cerrar la noche con pura pasión sudamericana y asiática.

