Inglaterra consigue su primer victoria en este Mundial 2026 al vencer 4-2 a Croacia: Resumen, goles y mejores momentos

Un increíble partido vivimos en Dallas, la selección de Inglaterra y Croacia nos regalaron 90 minutos de futbol puro, pese a que el marcador indicaría que Inglaterra pasó por encima de Croacia la realidad es que el conjunto croata tuvo a Inglaterra en aprietos durante muchos momentos.

AL minuto 12 Harry Kane anotó desde la vía penal el primer gol del partido, esto tras repetir la ejecución porque en un inicio el arquero croata había atajado el balón pero se adelantó antes del cobro de Kane. Al minuto 36 llegó la respuesta de Croacia, Martin Baturina disparó de pierna derecha y la mandó al fondo del arco. Al 42´Harry Kane sellaría su doblete de cabeza para poner el marcador 2-1 en favor de Inglaterra, sin embargo, Petar Musa les quitaría la alegría al empatar de nuevo el partido al minuto 45+5.

Llegó el segundo tiempo y aquí no hubo respuesta croata, arrancando la segunda mitad Jude Bellingham puso adelante a los ingleses y al minuto 85 Marcus Rashford selló lla primer victoria de Inglaterra en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Lee también: OFICIAL: Esta sería la posible alineación de Corea del Sur para enfrentar a México en el Mundial 2026

Dos de los fuertes candidatos a levantar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se enfrentan esta tarde en el debut del grupo L, ambas plantillas con el sueño de levantar la Copa, sin embargo, la primera prueba será hoy en punto de las 14:00 horas. Este es uno de los partidos más llamativos de esta jornada y es por eso que te traemos la cobertura completa de este duelo de titanes.

Te puede interesar: Inglaterra vs Croacia: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY miércoles 17 de junio, partido del Grupo L del Mundial 2026: por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes

El partido se jugará en el estadio Dallas, Arlington, tiene capacidad para recibir hasta 80 mil aficionados y se posiciona como uno de los recintos más grandes en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Posibles alineaciones

Inglaterra: Posible alineación (4-2-3-1) Jordan Pickford; Reece James, Marc Guéhi, John Stones, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Anthony Gordon, Harry Kane.

Croacia: Posible alineación (4-3-3): Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Martin Erlic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Luka Modric, Mateo Kovacic, Marco Pasalic, Andrej Kramaric y Ivan Perisic

Pronóstico

En el esperado debut del Grupo L del Mundial, Inglaterra parte como favorita para imponerse por 1 a 0 ante una Croacia que priorizará el orden táctico y el control de Modrić para contener el poderío ofensivo inglés. Bajo la dirección de Thomas Tuchel, los "Three Lions" llegan con una estructura defensiva impecable y una clara intención de dominar los tiempos del partido, por lo que se espera un duelo cerrado y de baja intensidad goleadora, donde la profundidad de la banca inglesa y su superioridad en el juego aéreo serán determinantes para inclinar la balanza en un encuentro que se definirá, muy probablemente, por la mínima diferencia.

