Estos son los futbolistas mexicanos que saldrían a Europa después del Mundial 2026

La selección azteca debutó en la Copa Mundial de la FIFA y algunos de sus elementos ya tuvieron la oportunidad de lucir frente a los ojos del mundo. Y precisamente en ese sentido, se indica que algunos de esos mexicanos están a nada de dar el salto a Europa o por lo menos interesan en ese lado del mundo. Conoce cuáles son los casos de cada uno y si es real la opción de salir al mejor futbol del planeta.

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¿Qué futbolistas mexicanos saldrían a Europa tras el Mundial 2026?

Evidentemente la Copa Mundial de la FIFA es una ventana inigualable para todos aquellos privilegiados de vestir la casaca nacional. El contexto mundialista podría ser la última manera de convencer a los clubes de fichar a los distintos nombres de futbolistas mexicanos que saldrían a Europa en este mismo mercado.

El clan de Chivas rumbo a Europa

Según los diversos reportes alrededor del círculo del chiverío, hay 3 nombres que interesan bastante en el contexto europeo. El primero de ellos es Raúl Rangel, quien se indica interesa en el Sporting Lisboa. Por su parte, Brian Gutiérrez ya habría cautivado a la gente del Copenhague, mientras que la Hormiga González ya fue sondeada por clubes de Países Bajos, Rusia y hasta en el entorno español.

Israel Reyes

Otro de los mexicanos que parece tener todo amarrado para después del Mundial es Israel Reyes. Se indicó que ya están hecho o muy adelantado el tema de su fichaje por el futbol italiano. Sin embargo también hay clubes de la Eredivisie que le quieren en sus filas.

Erik Lira

El debut del capitalino en esta Copa Mundial de la FIFA fue contundente para responder por qué está por encima de Edson Álvarez en estos momentos. Por ello se ha indicado desde hace meses que también tendría lista su marcha del Cruz Azul. Se habló del Girona, que perdió la categoría esta temporada, por lo que en estos momentos no se tiene nada concreto.

Gilberto Mora

No es secreto que el joven prodigio mexicano es uno de los nombres importantes de juveniles a nivel mundial. Incluso el modelo de venta que está proponiendo Xolos y su representante es como ocurre con argentinos o brasileños, vendidos a grandes cantidades para ir a Europa cuando se tenga la mayoría de edad. Aquí se habla de interés en múltiples equipos, por ello parece que todo recaerá en la elección del muchacho de 17 años.