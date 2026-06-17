Inglaterra vs Croacia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión de HOY miércoles 17 de junio en el debut de Harry Kane y Luka Modric en el grupo L del Mundial 2026; marcador online

Dos de los fuertes candidatos a levantar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se enfrentan esta tarde en el debut del grupo L, ambas plantillas con el sueño de levantar la Copa, sin embargo, la primera prueba será hoy en punto de las 14:00 horas. Este es uno de los partidos más llamativos de esta jornada y es por eso que te traemos la cobertura completa de este duelo de titanes.

El partido se jugará en el estadio Dallas, Arlington, tiene capacidad para recibir hasta 80 mil aficionados y se posiciona como uno de los recintos más grandes en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Posibles alineaciones

Inglaterra: Posible alineación (4-2-3-1) Jordan Pickford; Reece James, Marc Guéhi, John Stones, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Anthony Gordon, Harry Kane.

Croacia: Posible alineación (4-3-3): Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Martin Erlic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Luka Modric, Mateo Kovacic, Marco Pasalic, Andrej Kramaric y Ivan Perisic

Pronóstico

En el esperado debut del Grupo L del Mundial, Inglaterra parte como favorita para imponerse por 1 a 0 ante una Croacia que priorizará el orden táctico y el control de Modrić para contener el poderío ofensivo inglés. Bajo la dirección de Thomas Tuchel, los "Three Lions" llegan con una estructura defensiva impecable y una clara intención de dominar los tiempos del partido, por lo que se espera un duelo cerrado y de baja intensidad goleadora, donde la profundidad de la banca inglesa y su superioridad en el juego aéreo serán determinantes para inclinar la balanza en un encuentro que se definirá, muy probablemente, por la mínima diferencia.

