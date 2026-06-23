Inglaterra vs Ghana: Ver GRATIS y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión del martes 23 de junio, partido del Grupo L del Mundial 2026; marcador en línea, por internet y online

Las selecciones de Inglaterra y Ghana se enfrentan hoy, martes 23 de junio a las 14:00 horas, tiempo del centro, en el Estadio Boston. El encuentro corresponde a la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos equipos llegan con tres puntos y buscan una victoria que les asegure la clasificación a la fase eliminatoria del torneo.

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El equipo inglés se presenta a este compromiso tras derrotar a Croacia por un marcador de 4-2 en su primer partido. Durante ese encuentro, el delantero Harry Kane registró dos goles. Este resultado representó la primera victoria de Inglaterra en un Mundial ante una selección ubicada en los primeros 15 lugares de la clasificación de la FIFA desde la edición de 2002.

Por su parte, la selección de Ghana obtuvo sus primeros tres puntos del torneo al vencer a Panamá por 1-0. El único gol de dicho encuentro fue anotado por Caleb Yirenkyi en el minuto 95, lo que la convirtió en la anotación decisiva más tardía registrada durante la primera ronda de la fase de grupos. El conjunto africano tiene como objetivo avanzar a los octavos de final, una etapa a la que no llegan desde hace 16 años.

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Alineaciones Inglaterra vs Ghana

Inglaterra: 1 Jordan PICKFORD, 2 Ezri KONSA, 6 Marc GUEHI, 24 Reece JAMES, 25 Djed SPENCE, 4 Declan RICE, 8 Elliot ANDERSON, 10 Jude BELLINGHAM, 9 Harry KANE, 18 Anthony GORDON y 20 Noni MADUEKE

Ghana: 16 Benjamin ASARE, 4 Jonas ADJETEY, 14 Gideon MENSAH, 18 Jerome OPOKU, 26 Marvin SENAYA, 3 Caleb YIRENKYI, 5 Thomas PARTEY, 8 Kwasi SIBO, 11 Antoine SEMENYO, 9 Jordan AYEW y 19 Inaki WILLIAMS.

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Pronóstico del Inglaterra vs Ghana

Pronóstico de resultado: Inglaterra 2 - 0 Ghana, una victoria trabajada que consolidaría a los europeos en el liderato de su grupo y aseguraría su pase a la siguiente ronda.

El escenario actual del sector establece que el ganador de este partido garantizará matemáticamente su pase a la siguiente ronda. En caso de registrarse un empate, ambas selecciones sumarían cuatro puntos, dejando la definición del liderato del grupo para la tercera y última jornada de la primera fase.

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