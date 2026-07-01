Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: Ver GRATIS y ONLINE el resultado de la transmisión de HOY miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026; marcador y goles por internet

Inglaterra vs RD Congo, Mundial 2026 Inglaterra vs RD Congo, Mundial 2026

Inglaterra y RD Congo se enfrentan hoy, miércoles 1 de julio, en los 16avos de final del la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un partido que también interesa directamente a México: de esta llave saldrá el rival del conjunto azteca en octavos de final.

El equipo de Thomas Tuchel llega como favorito después de una fase de grupos invicta, con triunfos ante Croacia y Panamá, además de un empate sin goles frente a Ghana. Harry Kane vuelve a ser la gran referencia ofensiva de una selección inglesa que busca confirmar su candidatura.

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En cambio, RD Congo llega como una de las revelaciones del torneo. Primero, le sacó un empate a Portugal y después aseguró su boleto con una victoria sólida sobre Uzbekistán.

Inglaterra tiene más nombres y experiencia, pero Congo ya demostró que puede competir contra gigantes. México espera atento al ganador de este duelo.