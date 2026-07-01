Partidos del Mundial 2026™ que se disputarán HOY miércoles 1 de julio

Hoy, miércoles 1 de julio, tres batallas definitivas en territorio estadounidense prometen dramatismo puro, donde el margen de error es cero: ganar o volver a casa. Con potencias históricas y sorpresas africanas en el escenario, la mesa está servida para un día histórico.

Inglaterra vs. República Democrática del Congo (10:00 hrs)

La actividad arranca temprano en el Atlanta Stadium. Los Three Lions, liderados por Harry Kane, quien se convirtió en el máximo anotador histórico de su país en mundiales tras superar a Gary Lineker, llegan como amplios favoritos. El cuadro de Jude Bellingham busca plasmar su jerarquía y evitar sorpresas ante una aguerrida República Democrática del Congo. Los africanos avanzaron por primera vez en su historia a una fase de eliminación directa tras vencer a Uzbekistán y prometen vender cara la derrota apelando a su velocidad. El ganador de este encuentro ya sabe que disputará su llave de octavos en Monterrey.

Bélgica vs. Senegal (14:00 hrs)

A mediodía, el Seattle Stadium albergará un choque de pronóstico reservado entre europeos y africanos. Los Diablos Rojos recuperaron la memoria ofensiva en el cierre de la fase de grupos tras aplastar 5-1 a Nueva Zelanda, pero hoy enfrentan a un Senegal que viene con el ánimo por las nubes. El conjunto comandado por la potencia física de Pape Gueye también anotó cinco goles en su último duelo grupal, lo que augura un partido de ida y vuelta repleto de emociones en las áreas.

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Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (18:00 hrs)

Para cerrar con broche de oro, el anfitrión salta a la cancha del San Francisco Bay Area Stadium. El cuadro de las barras y las estrellas, guiado por Christian Pulisic, necesita redimirse ante su público tras un tropiezo en su último juego de grupos. Enfrente estará la siempre incómoda Bosnia y Herzegovina, un rival táctico capaz de complicar a cualquier gigante. Para los aficionados en México, este imperdible duelo se podrá disfrutar completamente gratis y en vivo a través de las pantallas de TV Azteca atravesaron de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia y todo el equipo de Azteca Deportes.

