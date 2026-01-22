Ante la INMINENTE partida de Germán Berterame de Rayados, el equipo de Monterrey ya TENDRÍA al reemplazo

El cuadro de Rayados de Monterrey sondea el mercado de transferencias invernales ante la INMINENTE partida de Germán Berterame del equipo con destino al Inter Miami, y es por ello que desde las Chivas, podría llegar su refuerzo.

En Chivas hay dos hombres descartados, que son Erick Gutiérrez y Alan Pulido , hombres que se sabe no entran en planes de Gabriel Milito por lo que están buscándoles equipo para que continúen sus respectivas carreras y para no tenerlos sujeros al proyecto rojiblanco donde ya no hay cabida.

Es ahí donde Rayados habría puesto la mira, pues Alan Pulido, viejo conocido del futbol mexicano y que ocupa la posición de centro delantero sería una opción para reforzar el ataque de La Pandilla.

La afición en redes sociales, se ha mostrado duditativa respecto a que Alan Pulido sea el hombre indicado, sin embargo, podría ser un plan de emergencia de los regios, pues como lo reveló José Antonio Noriega hace unos días, el interés por Berterame es real, existe una oferta hacia el jugador que es atractiva y para el club también puede llegar a ser algo tentador, pero subrayó que el problema radica en lo inoportuno del fichaje, porque pierden a un hombre relevante cuando el torneo está en marcha y hay poco margen.

Germán Berterame no rindió al 100 por ciento, ya que fue utilizado de extremo derecho en lugar de centro delantero|Selección Nacional de México

¿Qué ha sido de Alan Pulido en la última temporada?

Hasta este 22 de enero, Alan Pulido sigue inscrito en Chivas en la Liga MX, y aparece en su último torneo con marca de 249 minutos jugados, repartidos en cinco partidos con solo dos de titular.

El atacante de 34 años no logró marcar en el último certamen ni asistir, por lo que paulatinamente los minutos fueron escasos para el futbolista.

En el último año con Chivas considerando dos torneos, solo tiene dos goles, lo que parece no ser una buena referencia respecto a su nivel deportivo, por lo que sería una apuesta arriesgada.