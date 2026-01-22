Santi Giménez no pierde la fe de llegar en forma a la Copa Mundial de la FIFA: ME VEO EN EL DEBUT CON TODA LA GENTE EN EL AZTECA

El atacante del Milan, Santiago Gimenez reveló en una entrevista sus principales sentimientos y emociones al tener la Copa Mundial de la FIFA tan cerca de suceder, y no logró esconder su intención de estar ahí, de vivir el momento y ser parte de ese momento histórico.

Santi Gimenez está en recuperación tras haber sido operado a finales del mes de diciembre del tobillo derecho, y en el marco de esa evolución charló sobre esas imágenes que pasan en su cabeza sobre el Mundial.

"En la noche empiezan a pensar y pensar y no puedes dormir. Me pasa mucho con el tema del Mundial, quiero estar ahí, yo me veo en el debut con toda la gente en el Azteca", explicó Santi a ESPN en Italia.

Gimenez abundó en el tema y acotó que el tema del Mundial 2026 en casa, ante su gente y por todo lo que es una Copa del Mundo, es una asignatura que "no me deja dormir porque quiero que ya sea"

Santi Gimenez, quiere sacarse la espinita de Qatar 2022

Un tema que fue polémico hace casi cuatro años, fue cuando Gerardo Martino, ex seleccionador de México, dejó fuera a Santi. Ahora el propio jugador sigue recordando que se quedó en aquella aventura mundialista y no quiere que eso vuelva a suceder.

"Estar tan cerca del Mundial pasado y que no haya ido, y tengo esa espinita y quiero cumplir ese sueño", comentó Santiago Gimenez.

Fechas de los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial del 2026

La Selección Mexicana de futbol, debuta el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca enfrentándose a Sudáfrica en la Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA, fecha para la cual Gimenez quiere estar y ha dicho públicamente.

Fecha Rival Sede Estadio Hora (Centro de México) Jueves 11 de junio Sudáfrica Ciudad de México Estadio Azteca 13:00 / 14:00 hrs* Jueves 18 de junio Corea del Sur Guadalajara Estadio Akron 20:00 hrs Miércoles 24 de junio Rival UEFA* Ciudad de México Estadio Azteca 20:00 hrs