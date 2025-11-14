¡Insólito! Lo anunciaban como refuerzo del Club América de México, pero se confundieron de país

No se descubre nada cuando se dice que André Jardine quiere reforzar al Club América de cara al Clausura 2026 y los desafíos que habrá ese año. En ese contexto, distintos reportes daban a una figura de la Argentina (cuya prensa reaccionó a la eliminación contra México en el Mundial Sub-17) como fichaje casi hecho. Pero se confundieron de país.

Un nuevo testimonio del periodista Fernando Esquivel asegura que se trató de una confusión y Miguel Borja (cuya salida de River Plate está confirmada) en realidad es pretendido por América de Cali (Colombia) y no por el Club América de México. Esto cuadra perfecto debido a que los de Coapa están complicados con el cupo de NFM (extranjeros).

@miguelborja23 Miguel Borja sonó para América

¿Entonces Miguel Borja no llegaría al Club América?

Si bien no se descarta que los azulcremas puedan incorporar a Miguel Ángel Borja para el año entrante, lo cierto es que los reportes que hablaban de ‘América’ se referían al de Cali, por lo que se trató de una confusión y en realidad el ‘Colibrí’ no está tan cerca del conjunto de Coapa.

Sin embargo, la prensa argentina asegura que sí es cierto que el deseo del representante es colocar a Borja en la Liga BBVA MX, conociendo el poderío económico que tiene la liga de México. Por esta razón, no sería descabellado que el Club América (esta vez sí el verdadero) pueda hacerle un ofrecimiento a Miguelito.

@miguelborja23 Miguel Borja, quien sonaba para Tigres, tuvo un Mundial de Clubes para el olvido

Otro de los puntos positivos de un posible fichaje del delantero colombiano de 32 años es que llegaría gratis a cualquier institución, pues en diciembre de este 2025 finaliza su contrato con River Plate. Ni el entrenador Marcelo Gallardo, ni la directiva, ni el propio jugador ven con buenos ojos una renovación.

El ex Palmeiras también es visto con buenos ojos por otros equipo de la Liga MX como Tigres UANL y Cruz Azul, entre otras instituciones de México. Por el momento, solo resta esperar a que se abran las negociaciones.

Los números de Miguel Borja esta temporada en River Plate