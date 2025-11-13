ÚLTIMA HORA: los 3 futbolistas que llegarán a Rayados de Monterrey para el Clausura 2026

Rayados de Monterrey tiene amarrado a 3 futbolistas para el Clausura 2026, los cuales pertenecen al club y termina su cesión de préstamo con diferentes equipos en diciembre de este año. El conjunto regio ya piensa en el siguiente torneo, pese a que apenas arrancará la Liguilla del Apertura 2025 al enfrentar al América en los Cuartos de Final .

1. Johan Rojas

El colombiano llegó al conjunto regio en verano de 2024, pero solo permaneció un semestre, para después ser prestado al Necaxa, donde este diciembre termina su cesión. El mediocampista tiene contrato con Rayados hasta 2028, año en el que renovó Jorge Sánchez con Cruz Azul.

@aliavilavega Ali Ávila se fue al Querétaro previo al Apertura 2025, torneo en el que marcó 6 goles en 10 partidos

2. Sebastián Vegas

El defensa central fue fichado por Monterrey en verano de 2020, pero ha sido prestado en 2 ocasiones. La primera a Mazatlán FC y actualmente en el Colo Colo de Chile, donde termina cesión en diciembre de este año. El jugador de 28 años deberá regresar al conjunto de Nuevo León, ya que tiene contrato vigente hasta 2028.

3. César Garza

El mediocampista que destacó con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 termina su préstamo con el Dundee FC, por lo que a finales de año deberá integrarse a Rayados, club del que es canterano. El futbolista de 20 años se fue cedido a principios de este 2025 al futbol europeo, a fin de que sumara minutos y se curtiera.

Los jugadores que son de Rayados, pero que continuarán en otros equipos

Rayados tiene una plantilla vasta, por lo que no escatima a la hora de darle salida a jugadores a fin de que tomen ritmo y sumen minutos. En esta lista estos futbolistas están en calidad de préstamo, pero continuarán con los equipos donde actualmente juegan. Entre ellos están:

