“Mantiene su paternidad”: así reaccionó la prensa argentina a la eliminación vs. México en Mundial Sub-17

La Selección Mexicana dio el batacazo y eliminó a su par de Argentina en el partido válido por los 16avos de la Copa Mundial Sub-17. El equipo dirigido por Carlos Cariño se impuso contra los de Diego Placente y consiguieron avanzar hacia los octavos de final, donde México ya tiene rival confirmado . Así, la prensa argentina no tardó en reaccionar.

Mientras que tomaron la comparación del tanto de Ramiro Tulián con el gol de Enzo Fernández a México en Qatar 2022 como algo positivo, supieron elogiar a los aztecas en lugar de criticar a su propio equipo. Así, también aseguraron que la Selección Mexicana “mantiene su paternidad” en esa categoría.

Uno por uno, así reaccionaron los medios argentinos a la victoria de México contra Argentina

La Nación: “El equipo de Diego Placente empató 2-2, pero no pudo en la definición desde los doce pasos; el arquero mexicano fue clave y selló la clasificación”, sostuvo Augusto Sanz. Y agregó: “México mantiene su paternidad ante Argentina en esta categoría: es en la única en la que está arriba en el historial, con tres triunfos en cuatro partidos”.

La Nación: qué dijo de Argentina vs México Sub-17

Olé: “Los dirigidos por Diego Placente, que terminaron como la mejor selección de la fase de grupos, perdieron ante la tricolor, el peor de los clasificados. El golpe es duro. Duele, pero seguro tendrán revancha”, escribió Hernando Maderna.

Olé USA/Mex: “Hay futuro: México dio el batacazo al vencer por penales a la Argentina. Los daban por muertos pero el Fair Play los hizo renacer”, contó el periodista Gonzalo Subirana.

Olé y lo que dijo de Argentina vs México en el Mundial Sub-17.

ESPN: “El portero Santiago López fue el héroe del combinado azteca al detener un penal y cobrar de gran manera el tiro definitivo para conseguir el pase a octavos de final”, expresó el sitio de TV en una nota sin firma del redactor.

TNT Sports: “El conjunto aztecta tuvo mejor puntería que la 'Albiceleste'. La Selección Argentina Sub 17 se despide del Mundial celebrado en Qatar luego de hacer una fase de grupos impecable: 3-2 contra Bélgica, 1-0 contra Túnez y además un 7–0 frente a Fiyi”, expresa el sitio de TV sin firma del redactor.

