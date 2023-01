Los insultantes mensajes de la directiva del Barcelona sobre Messi

La salida de Lionel Messi del Barcelona destapó varias polémicas que se dieron entre ambas partes, sobre todo en la gestión de Josep María Bartomeu, expresidente del conjunto culé, y ahora, se habrían filtrado algunos supuestos mensajes en los que miembros de aquella junta directiva insultaban al argentino.

De acuerdo a las capturas filtradas por el medio español ElPeriodico.com, se pueden leer mensajes poco afortunados de Román Gómez Ponti, exresponsable del departamento jurídico del club. Estos textos pertenecerían a una conversación donde también participaron el propio Bartomeu, Òscar Grau, Jordi Moix, Oriol Tomás, David Bellver, Pancho Schroder y Javier Sobrino.

El mensaje filtrado donde se critica a Messi

“Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patros (patrocinadores) solo para él, etc. Yo no podré hacerlo nunca, pero a las cifras de su contrato habría que sumar Pinto, la renovación de Suárez y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati (Rodrigo Messi, ¿agente? Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas). Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça la vida. ¡Ah! Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) recibes el mítico whatsapp: ‘Presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques’. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que le puede pasar (un pesetero más)", habría escrito Gómez Ponti.

Estos mensajes habrían sido enviados el pasado 31 de enero de 2021, día en el que ‘El Mundo’ publicó algunos extractos del contrato de Lionel Messi con el cuadro azulgrana.