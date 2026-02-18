Así fue la intensa e inesperada participación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno

La participación de la Delegación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026, finalmente, terminó. Atrás quedaron los momentos más interesantes de los aztecas en esta justa olímpica, por lo que luce interesante hacer un repaso de lo que ocurrió con cada uno de ellos.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Lo primero a tener en cuenta es que, para esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, México envió a un total de cinco atletas, una cantidad interesante considerando que el país no suele sobresalir en deportes con nieve. ¿Cómo le fue a cada uno de los deportistas?

Así fue la participación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Todo inició el pasado 10 de febrero con la participación de Donovan Carrillo, quien logró su pase a la gran final a disputarse dos días después. Fue precisamente aquí en donde el mexicano logró quedarse con el puesto 22 a nivel mundial, mismo que fue suficiente para que la afición coreara su nombre durante varios segundos.

Regina Martínez fue la siguiente atleta mexicana en tener participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. La doctora de urgencias apenas sumaba seis años de experiencia en el esquí de fondo, y a pesar de llegar en último lugar fue recibida con una ovación por parte del público que se presentó en este evento.

Allan Corona, por su parte, hizo historia al completar la prueba de 10 kilómetros de esquí de fondo con un tiempo de 28:33.9, mientras que Sarah Schleper fue descalificada de su competición por la medida de la base de su esquí. Finalmente, Lasse Gaxiola, su hijo, terminó entre los mejores 55 participantes sus primeras dos participaciones en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Donovan Carrillo, ¿uno de los mejores latinos de Milano - Cortina 2026?

El lugar 22 de Donovan Carrillo en el patinaje artístico estilo libre lo convirtió en uno de los mejores atletas latinos de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina, al menos, en cuanto a posiciones se refiere, lo cual habla del impacto que el mexicano tiene a nivel Latinoamérica.