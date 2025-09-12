deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Así es el intenso entrenamiento de Checo Pérez previo a su regreso a la Fórmula 1

Sergio, Checo Pérez, se dice listo para volver a la Fórmula 1 a través de Cadillac. Por ende, compartió parte de su intensa rutina de entrenamiento.

intenso-entrenamiento-checo-perez-regreso-f1.jpg
Instagram: Checo Pérez / Cadillac
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Comienza la cuenta regresiva para el regreso de Sergio, Checo Pérez , a la Fórmula 1. Después de su paso por Red Bull, el piloto mexicano entiende que parte del hipotético éxito que podría tener en Cadillac deriva del entrenamiento que debe hacer antes de su debut con esta escudería.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Para poner un poco de contexto, es preciso mencionar que Checo Pérez fue contratado por Cadillac para formar parte de la siguiente temporada de la Fórmula 1. La escudería norteamericana también fichó al finlandés Valtteri Bottas, y el contrato de Sergio incluye un periodo de dos temporadas.

¿Cómo es la rutina de entrenamiento de Checo Pérez previo a su regreso a la F1?

Fue a través de sus redes sociales que Checo Pérez compartió algunas imágenes de lo que es su intensa rutina de entrenamiento, misma que es en extremo parecida a la que tenía cuando estaba activo en la Fórmula 1 y que, seguramente, vivirá una vez más a partir del próximo año.

Te puede interesar: Norris o Piastri; ¿qué piloto quiere McLaren como campeón?

Te puede interesar: Esta es la brutal diferencia de puntos entre Pérez y Tsunoda

Cabe decir que esta no es la primera vez que el nacido en Jalisco comparte con sus seguidores su rutina, pues esto lo llegó a hacer cuando formó parte de escuderías como McLaren, Force India o Red Bull. Con ello, el mexicano demuestra que está más que listo para dar de qué hablar en la siguiente temporada.

¿A qué aspira Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1?

Esta será la primera vez que Cadillac incursione en el máximo automovilismo profesional, por lo que, para ello, contrató a un par de pilotos en extremo experimentados que, en el pasado, llegaron a dar grandes resultados tanto en Red Bull como en Mercedes, respectivamente.

Por ende, si bien se espera que Checo Pérez no sea el campeón de pilotos, si se vislumbra que tanto él como Valtteri Bottas harán que Cadillac quede en la parte media de la clasificación de constructoras, motivo por el cual se vislumbran varios puntos para el mexicano y el finlandés.

¿Cuándo será la primera carrera de Checo Pérez en Cadillac?

De acuerdo con el calendario de la Fórmula 1 , el primer Gran Premio de Checo Pérez en Cadillac sería el fin de semana del 6 al 8 de marzo nada más y nada menos que en el GP de Australia. Aquí, Sergio intentará sumar sus primeros minutos con su nueva escudería.

Fórmula 1
Checo Pérez
Cadillac F1
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×