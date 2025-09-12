Así es el intenso entrenamiento de Checo Pérez previo a su regreso a la Fórmula 1

Comienza la cuenta regresiva para el regreso de Sergio, Checo Pérez , a la Fórmula 1. Después de su paso por Red Bull, el piloto mexicano entiende que parte del hipotético éxito que podría tener en Cadillac deriva del entrenamiento que debe hacer antes de su debut con esta escudería.

Para poner un poco de contexto, es preciso mencionar que Checo Pérez fue contratado por Cadillac para formar parte de la siguiente temporada de la Fórmula 1. La escudería norteamericana también fichó al finlandés Valtteri Bottas, y el contrato de Sergio incluye un periodo de dos temporadas.

¿Cómo es la rutina de entrenamiento de Checo Pérez previo a su regreso a la F1?

Fue a través de sus redes sociales que Checo Pérez compartió algunas imágenes de lo que es su intensa rutina de entrenamiento, misma que es en extremo parecida a la que tenía cuando estaba activo en la Fórmula 1 y que, seguramente, vivirá una vez más a partir del próximo año.

La preparación es la base del éxito y @SChecoPerez nunca ha dejado de hacerlo 😎



¡Ya que sea 2026 para verlo nuevamente en pista! 😮‍💨🏎️💨 #TeamCheco pic.twitter.com/4Gf8Db8UT1 — Escudería Telmex (@escuderiatelmex) September 11, 2025

Cabe decir que esta no es la primera vez que el nacido en Jalisco comparte con sus seguidores su rutina, pues esto lo llegó a hacer cuando formó parte de escuderías como McLaren, Force India o Red Bull. Con ello, el mexicano demuestra que está más que listo para dar de qué hablar en la siguiente temporada.

¿A qué aspira Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1?

Esta será la primera vez que Cadillac incursione en el máximo automovilismo profesional, por lo que, para ello, contrató a un par de pilotos en extremo experimentados que, en el pasado, llegaron a dar grandes resultados tanto en Red Bull como en Mercedes, respectivamente.

Por ende, si bien se espera que Checo Pérez no sea el campeón de pilotos, si se vislumbra que tanto él como Valtteri Bottas harán que Cadillac quede en la parte media de la clasificación de constructoras, motivo por el cual se vislumbran varios puntos para el mexicano y el finlandés.

Luchador, tenaz, estratégico y HÉROE NACIONAL 🇲🇽



Checo Pérez x Cadillac F1 pic.twitter.com/tg05Gf11Q1 — 𝑃𝑎𝑢 🌸 (@PauV_F1) September 10, 2025

¿Cuándo será la primera carrera de Checo Pérez en Cadillac?

De acuerdo con el calendario de la Fórmula 1 , el primer Gran Premio de Checo Pérez en Cadillac sería el fin de semana del 6 al 8 de marzo nada más y nada menos que en el GP de Australia. Aquí, Sergio intentará sumar sus primeros minutos con su nueva escudería.