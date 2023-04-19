Definen Inter de Milan y Benfica el último boleto a Semifinales

El Inter de Milan sacó una gran ventaja en el juego de ida, fue una victoria a domicilio por 0-2 en Lisboa. Los goles, en la segunda parte, de Nicolo Barella y de Romelu Lukaku, de penalti, le dieron ventaja a los pupilos de Simone Inzaghi.

Ahora la historia puede ser distinta, el Benfica no se puede dar por perdido y en el juego de vuelta que se disputará este miércoles en San Siro, tiene que salir a ganar por dos goles de diferencia para mandar la serie a tiempo extra.

"Nos enfrentamos a un gran equipo que, como nosotros, últimamente no está obteniendo los resultados que merece en su liga. Conocemos los puntos fuertes del Benfica. Tenemos una ventaja de dos goles, pero será difícil para nosotros", declaró Simone Inzaghi en la conferencia de prensa.

El Inter de Milan tiene una racha negativa, dos empates y dos derrotas en los últimos, aunque el triunfo en la ida de la UEFA Champions League fue clave. Los "Neoazzurros" son quintos de la Serie A y están en las Semifinales de la Coppa Italia.

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Simone Inzaghi, técnico del Inter de Milan, está consciente del nivel que tiene Benfica, el mejor equipo en estos momentos del futbol lusitano.

"Nos hemos enfrentado a equipos muy fuertes. Como delantero, me preocupaba no tener ocasiones. Mis jugadores han tenido ocasiones; sólo tienen que mantener la calma, esperar el momento", agregó Simone Inzaghi.

Pide Schmidt mirar hacia el frente

Por su parte, Benfica llega como líder de la Liga de Portugal y ha desplegado un buen futbol en los últimos meses, olvidar el partido pasado ante Inter de Milan es la clave para poder sacar un resultado positivo en San Siro.

"Tenemos que aceptar la derrota de la semana pasada y mirar hacia adelante. Tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer en el campo, estar motivados y con la mente abierta y limpia para lograr un rendimiento máximo. Si no lo hacemos, estaremos fuera de la Champions League", dijo Roger Schmidt, entrenador del Benfica.