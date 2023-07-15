Inter Miami da anuncio sobre Messi previo al inicio de la Legues Cup

A pesar de que ya se sabía que Lionel Messi llegaba al Inter Miami para la presente campaña de la Major League Soccer, el jugador argentino ha sido anunciado de forma oficial por el conjunto de 'Las Garzas'.

El equipo del cual es propietario David Beckham, dio el anuncio oficial mediante sus redes sociales en un video en el que aparece 'La Pulga' con la camiseta de su nuevo equipo portando el dorsal 10, el cual anteriormente llevaba Rodolfo Pizarro, quien ha sido baja del conjunto dirigido por Gerardo Martino.

"Sí muchachos. Nos vemos en Miami", son las primeras de Lionel Messi tras vestir por primera vez la camiseta del Inter de la MLS.

Bajo la tonada del cántico que se hizo popular en el Mundial de Qatar 2022 para alentar a la Selección de Argentina, el exjugador del Paris Saint-Germain comienza una nueva etapa en su carrera.

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¿Cuándo debuta Lionel Messi en Miami?

Lionel Messi va a ser presentado de forma oficial con su nuevo club el domingo 15 de julio en punto de las 16:00 horas, tiempo de la CDMX en la cancha del DRV PNK Stadium.

Se espera que el primer partido de Lionel Messi con el Inter Miami sea en la Leagues Cup 2023, certamen en el que el cuadro de 'Las Garzas' debutan frente a Cruz Azul el 21 de julio a las 18:00 horas, tiempo de la CDMX.

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