Inter de Milán campeón Serie A 2026: ¿Cuántos Scudettos tiene en su historia?

Con su reciente éxito, el Inter de Milán ha consolidado su posición como uno de los gigantes indiscutibles del fútbol europeo. A continuación, repasamos su glorioso palmarés histórico y la crónica de cómo recuperaron el trono en esta última campaña.

La vitrina del conjunto Inter de Milán es una de las más envidiables del mundo, destacando por ser el único club italiano que nunca ha descendido de la máxima categoría. Con su reciente Scudetto, el nerazzurro alcanza la histórica cifra de 21 títulos de Serie A, permitiéndole lucir con orgullo la segunda estrella en su escudo.

Los Títulos Principales del Inter de Milán:

Serie A (Scudetto): 21 títulos (incluyendo el más reciente 2025-2026).

21 títulos (incluyendo el más reciente 2025-2026). UEFA Champions League: 3 trofeos (1963-64, 1964-65 y el histórico triplete de 2009-10).

3 trofeos (1963-64, 1964-65 y el histórico triplete de 2009-10). Coppa Italia: 9 títulos.

9 títulos. Supercoppa Italiana: 8 títulos.

8 títulos. Copa de la UEFA / Europa League: 3 títulos.

3 títulos. Copa Intercontinental / Mundial de Clubes: 3 títulos.

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¿Cuál fue el camino al Scudetto 2025-2026 del Inter?

La temporada 2025-2026 quedará marcada como el año de la consistencia y el dominio táctico. El equipo dirigido por Cristian Chivu mostró una madurez defensiva y una pegada letal que lo mantuvo en la cima durante gran parte del certamen.

El Inter basó su campeonato en una racha impresionante de victorias consecutivas entre enero y marzo, donde logró distanciarse de sus perseguidores inmediatos como Napoli y el AC Milan.

Resultados determinantes: Victorias clave como el 3-2 sobre la Juventus en febrero y una racha de goleadas ante equipos como Sassuolo (5-0) y Torino (5-0) demostraron que el equipo no solo ganaba, sino que dominaba.

Victorias clave como el 3-2 sobre la Juventus en febrero y una racha de goleadas ante equipos como Sassuolo (5-0) y Torino (5-0) demostraron que el equipo no solo ganaba, sino que dominaba. El momento de la consagración: El título se gestó con una solidez envidiable en el Giuseppe Meazza . En la jornada 35, tras vencer 2-0 al Parma con goles de Marcus Thuram y Henrikh Mkhitaryan , el Inter aseguró matemáticamente el campeonato ante su gente, desatando la locura en las calles de Milán.

El título se gestó con una solidez envidiable en el . En la jornada 35, tras vencer con goles de y , el Inter aseguró matemáticamente el campeonato ante su gente, desatando la locura en las calles de Milán. Protagonistas: La dupla ofensiva formada por Lautaro Martínez y Marcus Thuram fue la pesadilla de las defensas italianas, mientras que el mediocampo liderado por Barella y Calhanoglu dictó el ritmo de juego en cada estadio.

Con este título, el Inter no solo añade un trofeo más a sus vitrinas, sino que reafirma su hegemonía en el futbol italiano, superando nuevamente a su eterno rival de ciudad en el conteo histórico de ligas.

Títulos de Liga en Italia (Top 3):