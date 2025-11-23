Inter vs Milan: Ver en VIVO el resultado del Derby della Madonnina, partido de Santiago Gimenez en la Jornada 12 de la Serie A; marcador online

Una nueva edición del Derby della Madonnina, uno de los partidos más apasionantes y tradicionales de la Serie A, se juega este domingo 23 de noviembre. El Inter de Milán y el AC Milan se enfrentarán en el Estadio Giuseppe Meazza, en un duelo que promete grandes emociones y que podría marcar el rumbo de la temporada.

El Inter, líder de la liga, llega con la confianza de conquistar la hegemonía en la ciudad. Con figuras como Lautaro Martínez, máximo goleador del torneo, y el regreso de jugadores clave en defensa, los dirigidos por Cristian Chivu buscan reafirmar su poderío y dar un golpe de autoridad frente a su eterno rival. La escuadra nerazzurra ha mostrado solidez en todas sus líneas y sabe que un triunfo en el clásico no solo significa tres puntos, sino también un impulso anímico de cara a la recta final del campeonato.

Por su parte, el Milan de Massimiliano Allegri llega con la obligación de recuperar terreno en la tabla y demostrar que sigue siendo un contendiente serio. Con Rafael Leão y Santiago Gimenez como referentes ofensivos, los rossoneri apuestan por sorprender al Inter con velocidad y contundencia. El equipo ha tenido altibajos en las últimas jornadas, pero un triunfo en el derby podría revitalizar sus aspiraciones y devolverle confianza a la afición.

El Derby della Madonnina no es solo un partido de futbol, es un choque de historia, orgullo y pasión que divide a la ciudad de Milán en dos colores: el azul y negro del Inter y el rojo y negro del Milan.

