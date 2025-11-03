Fue figura en la lucha libre y era amado por las mujeres, hoy ya nadie lo recuerda

En sus más de 30 años de existencia, la AAA cuenta con un sinfín de luchadores que llegaron a alcanzar la fama nacional pero que, desafortunadamente, hoy están en el olvido. Uno de ellos es Intocable, leyenda de la lucha libre de la que hoy se sabe poco y nada debido a su escepticismo.

Intocable llegó a ser uno de los rostros más importantes de la AAA hace un par de décadas, al grado de estar en la misma sintonía que otros como La Parka, Abismo Negro y El Mesías. Sin embargo, una serie de malas decisiones hicieron que desapareciera del ojo público durante un tiempo considerable.

¿Qué fue de Intocable, figura de la lucha libre que hoy está desaparecido?

Su increíble entrada a través de un estilo norteño, la relación que tenía con las fanáticas, su espectacular físico y la forma en cómo dominaba la lucha libre aérea hicieron de Intocable uno de los favoritos de la AAA, lo anterior haciendo que tuviera rivalidades interesantes con elementos como Alan Stone.

Sin embargo, la fama no le duró mucho. Muchos de sus compañeros aseguraron que su forma de ser era un tanto complicada; además, llegó a tener serios problemas con sustancias prohibidas que le impidieron mantenerse en el cariño del público, alejándose con ello de la AAA.

De hecho, Intocable, en un segundo aire que tuvo, llegó a formar parte de algunas ediciones de La Isla en donde tuvo roces importantes con Dr. Wagner Jr. Sin embargo, ni siquiera esta situación fue el apoyo necesario para que se mantuviera vigente como ocurrió en el pasado.

¿Qué es de Intocable en la actualidad?

Hoy en día Intocable se mantiene activo a través de sus redes sociales , lugar en donde muestra que se mantiene como luchador profesional en algunas arenas un tanto pequeñas. Ante ello, luce complicado que vuelva a ser esa estrella que la AAA tuvo y que era querido por propios y extraños.