Apple Event 2023: Lanzamiento nuevo iPhone 15 y Apple Watch Ultra

El día de hoy 12 de Septiembre en punto de las 11:00 a.m (Hora Centro de México) se lleva a cabo el Apple Event 2023 donde será el lanzamiento oficial del nuevo iPhone 15, que sin duda ha generado muchas expectativas en los usuarios de Apple. De igual manera, será lanzado el Apple Watch y Apple Watch Ultra también tendrá una actualización.

Todo lo que debes saber del Apple Event 2023

El Apple Event se lleva a cabo de manera online para todos los usuarios que quieran ver la transmisión. Puedes verla EN VIVO en Apple TV y en la página oficial de Apple en YouTube.

La única manera de ver el evento de manera presencial es por invitación, el evento se lleva a cabo de manera presencial en Apple Park, ubicado en Cupertino.

It’s on. Tune in to a special #AppleEvent now. — Apple (@Apple) September 6, 2023

Apple Watch Series 9: Colores, Double Tap y todos los detalles

El Apple Watch ayuda a las personas a mejorar su calidad y forma de vida.

Apple Watch Series 9 tendrá un chip llamado S9 con un GPU 30% más rápido. y un núcleo de 4 cerebros que le permitirá realizar tareas de una manera más rápida y eficiente, de igual manera le permite tener una bateria que dura todo el día.

Double Tap es la nueva función más grande de este dispositivo, se puede usar para contestar una llamada y para terminar una llamada, apagar alarmas, iniciar cronometros y más. Controla el botón principal del Apple Watch, lo unico que tienes que hacer es tocar las yemas de tus dedos índice y pulgar dos veces para poder activarlo. Sin duda, esta nueva función representa una gran experiencia al usar el reloj inteligente ya que te permite interactuar con tu Apple Watch de una manera más comoda e intuitiva.

Los colores disponibles para el Apple Watch Series 9 serán en: Rosa metálico, dorado, plateado, azul y rojo.

Precios: 399 USD ($6,800 Pesos mexicanos aproximadamente) y 499 USD (8,600 Pesos mexicano aproximadamente)

Fecha de preventa: 12 de Septiembre de 2023

Disponibles: 22 Septiembre 2023

First up: Apple Watch Series 9 pic.twitter.com/tF5IcuIiuJ — Marques Brownlee (@MKBHD) September 12, 2023

Apple Watch Ultra 2: Color, nuevas funciones, precios y fechas de lanzamiento

Apple Watch Ultra 2 representa llevar las funciones al extremo, para deportistas de alto rendimiento y personas que les gusta la aventura.

El nuevo modelo del reloj inteligente cuenta con 36 horas en la duración de bateria y 72 horas en el modo ahorro de batería. Double Tap también estará disponible en este modelo del Apple Watch.

Precio: 799 USD

Fecha de preventa: 12 de Septiembre de 2023

Disponibles: 22 Septiembre 2023

iPhone 15: Colores, precios, funciones y más

El nuevo iPhone 15 continúa con Dynamic Island, una de las funciones más queridas por los usuarios. Ahora podrás seguir partidos de futbol, NBA, NFL en tiempo real, también podras con los boletos de avión podrás saber cuánto tiempo falta para abordad y toda la información que necesitas saber en esos momentos.

Tamaños del nuevo teléfono son de 6'1 inches y 6.7 para el iPhone 15 Plus.

Colores: Rosa amarillo verde, azul y negro

Cámara: 48 MP en la cámara principal, Autofocus, 2X Telephoto para tener calidad óptica y no digital al hacer zoom. Continous Zoom para centrar la escena en Cinematic Mode y hacer el cambio de zoom de manera suave.

Chip A16 Bionic: 6-core Neural Engine, 5-core GPU, 6-core CPU, le permite tener una duración de la batería para todo el día.

El iPhone 15 tiene una conectividad increíble. Ahora con Name Drop podrás pasar tu contacto a otra persona solo con colocar un dispositivo sobre otro. Podrás encontrar a tus amigos mediante un GPS integrado al celular que te guiará a la otra persona donde sea que esté. Para llamadas teléfonicas en donde haya mucho ruido ambiental, podrás activar un modo silencioso para que el iPhone solo detecte tu voz y cancele el ruido externo.

Una de las funciones más importante es Emergency SOS Roadside Assistance, podrás mandar una señal de alerta aunque no tengas conexión a Wifi, el iPhone se conecta de manera satelital para poder realizar llamadas de emergencia en alguna situación donde no encuentres ayuda, esta opción viene gratis por 2 años al comprar el dispositivo.

USB-C ya será la nueva manera de cargar tu iPhone, recordemos que se intenta hacer una práctica universal para poder utilizarlo en todos los dispositivos. También podrás usar el mismo cable con tu Mac, iPad, AirPods y todos los dispositivos del ecosistema de Apple.

Precios del nuevo iPhone 15: 799USD iPhone 15 y 899USD para el iPhone 15 Plus

There it is. USB C pic.twitter.com/anhlAhYcmV — Marques Brownlee (@MKBHD) September 12, 2023

Iphone 15 Pro: Colores, precios y más

El nuevo iPhone 15 Pro está hecho de Titanio lo que provoca que sea un dispositivo resistente y ligero. Pantalla ceramic shields y que tendrás par elegir entre dos tamaños 6'1 para el iPhone 15 Pro y 6'7 para el Pro Max. También incluye un USB-C.

Colores: Negro Metálico, Blanco metálico y Azul metálico.

Chip A17 Pro: 2 high-perfomances core, 16 Cores Neural Engines, Dedicated engines. Pro-class GPU con 6 núcleos.

Precios: $999 USD iPhone 15 y $1199 USD iPhone 15 Pro Max

Cámaras: 48 MP cámara principal, 3X Telephoto Zoom, Segunda cámara 12 MP y 5X Telephoto, ProRes Video,

Disponible: 22 de Septiembre de 2023