Irak, de tener solo un gol en la historia de los Mundiales a ganar un trofeo en medio de la guerra

Después de 40 años de ausencia, y de una de las eliminatorias más sufridas de los últimos tiempos, la Selección de Irak vuelve a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y qué mejor que hacerlo en México, Estados Unidos y Canadá, en el evento más importante del año y uno de los más relevantes del lustro.

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Es así como la Selección de Irak anuncia su regreso al torneo más importante dentro de este deporte, motivo por el cual luce interesante conocer algunas anécdotas más interesantes, destacando los goles que tiene en el Mundial y la vez que logró un título en medio de la guerra.

¿Cuántos goles tiene Irak en la historia de los Mundiales?

La única participación -hasta ahora- de Irak en un Mundial se dio precisamente en México 86. En dicho evento, la selección asiática quedó eliminada en la primera ronda luego de caer 1-0 frente a los anfitriones y Paraguay; sin embargo, lograron su primer y único tanto hasta ahora en la derrota 2-1 ante Bélgica cortesía de Ahmed Rhadi.

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Irak campeón Copa Asiática 2007 con jugadores de origen chiíta, suní y kurdo, algo que los grupos militantes de Irak desaprobaban



Este logro unió brevemente a un país devastado por la guerra pic.twitter.com/N7nWV54ijv — Jair Serrano (@JaySerrano5) March 31, 2026

La vez en que ganó un título en medio de una guerra

Fue hace poco menos de dos décadas, en el 2007, cuando Irak ganó la Copa Asiática contra todos los pronósticos luego de superar a otras escuadras como Corea del Sur y Arabia Saudita. Un punto a destacar es que este logro se consiguió en medio de la guerra civil y la invasión.

En aquellos años, Irak vivía atentados, violencia constante y una guerra que dividía a la población, división que también se vio reflejada en una Selección compuesta por sunitas, kurdos y chiítas. Aunado a ello, el equipo apenas tenía recursos para su preparación debido a lo complicado que era gestionar viajes a otros lados.

A pesar de todo ello, y tras avanzar como invictos en la fase de grupos, Irak se consagró campeón de la Copa Asiática tras vencer 1-0 a Arabia Saudita en Yakarta el 29 de julio del 2007 con anotación de Younis Mahmoud, un triunfo que sirvió para dar cierta paz y un aire de esperanza a un país que, en ese momento, estaba en las ruinas.

¿En qué Grupo del Mundial 2026 está Irak?

Irak forma parte del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo que es catalogado por muchos expertos como el más complicado de este evento debido al nivel de las selecciones. Ante ello, los asiáticos deberán enfrentar a escuadras como Noruega, Francia y Senegal.