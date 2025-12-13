ÚLTIMA HORA: Isaac del Toro correría el Tour de Francia 2026, la vuelta ciclista más importante del mundo

¡Se ha confirmado! El ciclista mexicano Isaac del Toro ha confirmado que competirá en el Tour de Francia 2026, la carrera más prestigiosa del mundo, y dio a conocer parte de su calendario previo, que incluye pruebas de máximo nivel en Europa y Medio Oriente.

¿En cuáles competencias estará Isaac del Toro?

La gran promesa azteca en el ciclista internacional, que ha brillado en grande en el 2025, iniciará su preparación en la Vuelta a los Emiratos Árabes Unidos, una competencia que reúne a varios de los mejores equipos del WorldTour y que servirá como primera gran prueba de la temporada. Posteriormente, se enfrentará a los exigentes caminos de grava de la Strade Bianche, en Italia, una carrera que se ha convertido en referente por su dureza y espectacularidad.

Del Toro también estará presente en la Tirreno–Adriático, tradicional cita italiana que suele ser antesala de grandes actuaciones en el Giro y el Tour. Su calendario continuará con la Milán–San Remo, uno de los cinco monumentos del ciclismo, donde tendrá la oportunidad de medirse con los mejores sprinters y clasicómanos del mundo.

La preparación del mexicano seguirá en la Itzulia País Vasco, competencia que destaca por su recorrido montañoso y técnico, ideal para probar sus capacidades como escalador. Más adelante, participará en la Vuelta a Auvernia–Ródano-Alpes, en Francia, que servirá como ensayo general antes de afrontar el gran reto de su carrera: el Tour de Francia 2026.

Isaac del Toro, con apenas 22 años, se perfila como el primer mexicano en décadas con posibilidades reales de destacar en la ronda gala. Su talento, disciplina y capacidad de adaptación lo han convertido en un proyecto sólido para el futuro. El Tour de Francia será el escenario donde buscará consolidar su nombre y abrir camino para nuevas generaciones de ciclistas mexicanos.

Logros de Isaac del Toro en la temporada 2025: