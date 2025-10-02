deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Ciclismo: Isaac del Toro asciende al cuarto lugar del ranking mundial

Tras una actuación brillante en el Mundial de Ciclismo 2025 celebrado en Ruanda, Isaac del Toro subió varios puestos en el ranking mundial de la UCI

Isaac del Toro.jpg
Foto: @ISAACDELTOROx1
Eder G. Calderón Juárez
Otros Deportes
Compartir

El ciclismo internacional tiene nuevo protagonista y es mexicano. Tras una actuación brillante en el Mundial de Ciclismo celebrado en Ruanda, Isaac del Toro firmó resultados que quedarán para la historia: quinto lugar en la contrarreloj individual y séptimo en la prueba de ruta.

Con ello, el bajacaliforniano escaló hasta la cuarta posición del ranking mundial de la UCI, consolidándose como uno de los corredores más consistentes y prometedores del momento.

Tigres vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Con apenas 21 años, Isaac del Toro no solo es el único representante latinoamericano dentro del top-10 mundial, sino también el ciclista más joven entre los primeros 25 puestos del planeta.

Te puede interesar: ¡Ya tiene apodo! Así han bautizado en Europa a Gilberto Mora en pleno Mundial Sub 20

Un logro que refleja su madurez, disciplina y talento en un deporte dominado históricamente por europeos.

Ascenso meteórico hacia la élite

El año 2025 ha sido de ensueño para Isaac del Toro. La temporada lo ha visto conquistar 13 victorias, una cifra que lo coloca como uno de los pilares del UAE Team Emirates, equipo que además firmó un récord histórico de triunfos en el calendario internacional.

Lo impresionante es la velocidad de su ascenso: comenzó el año en el lugar 57 del ranking mundial y, en apenas nueve meses, escaló más de 50 posiciones para codearse con las máximas estrellas del pelotón.

Sus actuaciones sólidas en vueltas cortas, clásicas y ahora en el Mundial, lo posicionan como un rival a seguir en las grandes competencias que vienen, incluida la posibilidad de brillar en una futura Gran Vuelta.

La prensa internacional ya lo compara con corredores de la talla de Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard, aunque lo cierto es que Isaac del Toro ha empezado a construir su propio camino, con un estilo ofensivo y una capacidad de resistencia que ilusiona al ciclismo latinoamericano.

Ranking Mundial UCI 2025

1. Tadej Pogacar
2. Jonas Vingegaard
3. Mads Pedersen
4. Isaac del Toro
5. Joao Almeida
6. Remco Evenepoel
7. Mathieu Van der Poel
8. Thomas Pidcock
9. Giulio Ciccone
10. Oscar Onley

Te puede interesar: Así va la tabla general de la UEFA Champions League tras la Jornada 2 en la temporada 2025-2026

El nombre de Isaac del Toro ya aparece entre gigantes, y su juventud lo convierte en una carta fuerte no solo para México, sino para toda Latinoamérica. Cada pedalazo suyo es una muestra de que los sueños pueden cumplirse con trabajo y talento.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Eder G. Calderón Juárez

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×