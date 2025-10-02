Ciclismo: Isaac del Toro asciende al cuarto lugar del ranking mundial

El ciclismo internacional tiene nuevo protagonista y es mexicano. Tras una actuación brillante en el Mundial de Ciclismo celebrado en Ruanda, Isaac del Toro firmó resultados que quedarán para la historia: quinto lugar en la contrarreloj individual y séptimo en la prueba de ruta.

Con ello, el bajacaliforniano escaló hasta la cuarta posición del ranking mundial de la UCI, consolidándose como uno de los corredores más consistentes y prometedores del momento.

Con apenas 21 años, Isaac del Toro no solo es el único representante latinoamericano dentro del top-10 mundial, sino también el ciclista más joven entre los primeros 25 puestos del planeta.

Un logro que refleja su madurez, disciplina y talento en un deporte dominado históricamente por europeos.

Ascenso meteórico hacia la élite

El año 2025 ha sido de ensueño para Isaac del Toro. La temporada lo ha visto conquistar 13 victorias, una cifra que lo coloca como uno de los pilares del UAE Team Emirates, equipo que además firmó un récord histórico de triunfos en el calendario internacional.

Lo impresionante es la velocidad de su ascenso: comenzó el año en el lugar 57 del ranking mundial y, en apenas nueve meses, escaló más de 50 posiciones para codearse con las máximas estrellas del pelotón.

Sus actuaciones sólidas en vueltas cortas, clásicas y ahora en el Mundial, lo posicionan como un rival a seguir en las grandes competencias que vienen, incluida la posibilidad de brillar en una futura Gran Vuelta.

La prensa internacional ya lo compara con corredores de la talla de Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard, aunque lo cierto es que Isaac del Toro ha empezado a construir su propio camino, con un estilo ofensivo y una capacidad de resistencia que ilusiona al ciclismo latinoamericano.

Ranking Mundial UCI 2025

1. Tadej Pogacar

2. Jonas Vingegaard

3. Mads Pedersen

4. Isaac del Toro

5. Joao Almeida

6. Remco Evenepoel

7. Mathieu Van der Poel

8. Thomas Pidcock

9. Giulio Ciccone

10. Oscar Onley

El nombre de Isaac del Toro ya aparece entre gigantes, y su juventud lo convierte en una carta fuerte no solo para México, sino para toda Latinoamérica. Cada pedalazo suyo es una muestra de que los sueños pueden cumplirse con trabajo y talento.