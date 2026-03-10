Isaac del Toro brilla en el arranque de la Tirreno-Adriático

El ciclismo mexicano sigue dando de qué hablar en Europa. El joven talento de Ensenada, Isaac del Toro, firmó una sólida actuación en la primera etapa de la Tirreno-Adriático, al finalizar en la décima posición de la contrarreloj individual y convertirse en el mejor latinoamericano de la jornada.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Muere ciclista mexicano tras una prueba de montaña

En este arranque del prestigioso evento del World Tour, el mexicano detuvo el cronómetro en 12 minutos y 44 segundos, quedando a 36 segundos del líder del día, el italiano Filippo Ganna, uno de los grandes especialistas en pruebas contra el reloj. La actuación de Del Toro confirma el buen momento que vive el pedalista bajacaliforniano, quien poco a poco se consolida como una de las figuras emergentes del ciclismo internacional.

Randy Arozarena, entregará todo por México en el Clásico Mundial de Beisbol

Una contrarreloj rápida junto al mar

La etapa inaugural se disputó en un recorrido corto pero explosivo de 11.5 kilómetros, con dos sectores prácticamente rectos de ida y vuelta a lo largo de los paseos marítimos de Camaiore y Viareggio, en la costa italiana.

El trazado exigía potencia pura y una gestión precisa del esfuerzo, factores que suelen marcar diferencias desde el primer día. En ese escenario, Del Toro logró colocarse entre los diez mejores tiempos del pelotón, destacando entre los competidores latinoamericanos.

Para un ciclista joven, entrar en el top 10 en una etapa de contrarreloj dentro de una carrera del calibre de la Tirreno-Adriático representa un resultado que llama la atención dentro del pelotón internacional.

Un mexicano que llega con confianza

El corredor de Ensenada llegó a esta competencia como uno de los nombres a seguir, especialmente ante la ausencia de su compañero Tadej Pogacar. Esa situación abre una oportunidad importante para que Del Toro asuma protagonismo dentro de la carrera. Además, el mexicano vive un inicio de temporada notable. Arrancó el año con el título en el UAE Tour y posteriormente consiguió el tercer lugar en la Strade Bianche, dos resultados que lo colocan entre los ciclistas latinoamericanos más destacados del momento.

La acción continuará este martes 10 de marzo con la segunda etapa de la Tirreno-Adriático, una jornada larga de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano, con rumbo a la región de la Toscana.

El camino apenas comienza, pero Isaac del Toro ya dejó claro que quiere ser protagonista en una de las carreras más exigentes del calendario. Y México, por supuesto, pedalea con él.

Te puede interesar: Figura de la ATP atraviesa una pesadilla en Medio Oriente