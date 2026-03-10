¡ÚLTIMA HORA! Muere ciclista mexicano tras una prueba de montaña

El deporte nacional está de luto tras confirmarse la muerte del ciclista mexicano Héctor Gómez Sierra de tan solo 20 años tras finalizar una prueba de montaña como parte del selectivo para competir en la Olimpiada Nacional de la Conade 2026.

Muere Héctor Gómez Sierra, ciclista mexicano de 20 años

Gómez Sierra, originario de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, realizó una prueba de montaña en Jalisco y al finalizar refirió sentir un malestar que requirió de asistencia médica que detectó una taquicardia, por lo que de inmediato fue trasladado a un hospital en donde se confirmó su muerte por problemas cardíacos.

De acuerdo con el titular del Instituto del Deporte de Oaxaca, Arturo de Jesús Chávez Ramírez, a Gómez Sierra se le solicitaron los certificados médicos correspondientes antes de competir, pero no se registró nada anormal en su salud.

Chávez Ramírez se comprometió a apoyar a la familia del ciclista para agilidad en los trámites necesarios para trasladar el cuerpo hasta Ocotlán de Morelos, Oaxaca.

NOTICIA LAMENTABLE, FALLECE CICLISTA OAXAQUEÑO 🚴🏻🖤



😔 El ciclista oaxaqueño Héctor G. S., de 20 años, originario de Ocotlán de Morelos, falleció este domingo después de participar en la competencia clasificatoria de ciclismo de montaña en Guadalajara, Jalisco. Según los… pic.twitter.com/Fc4QHHBM3O — Xoxocotlan y su Gente (@XoxocotlanGente) March 9, 2026

“La LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca expresa su profundo pesar (…) enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad deportiva ante esta lamentable pérdida. Descanse en paz”, lamentó el Congreso de Oaxaca.

Héctor Gómez Sierra era estudiante de cuarto semestre de la licenciatura de Entrenamiento Deportivo por la Facultad de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y se especializaba en pruebas de ciclismo de montaña Cross Country Olímpico, elimination, short track y pruebas de ruta.

