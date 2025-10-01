Isaac del Toro ya es el CUARTO mejor ciclista del mundo; ¿quiénes lo superan?

¡Ya está entre los mejores de todo el mundo! El 2025 ha sido el mejor año en la corta, pero esperanzadora carrera profesional de Isaac del Toro. Y, ante esta situación, la nueva actualización dentro del ciclismo moderno lo coloca como el cuarto mejor ciclista del planeta. ¿Quieres conocer más al respecto?

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Isaac del Toro ha tenido un año vibrante que ha ayudado a que México voltee a ver su disciplina, pues gracias a los resultados que ha obtenido hasta ahora se ha ganado el mote de un “deportista de élite”. Esta situación ya se pudo ver reflejada en el ranking mundial, por lo que ahora vale conocer qué ciclistas están por encima de él.

¿Qué ciclistas superan a Isaac del Toro, considerado el número 4 del mundo?

Luego de lo ocurrido en el pasado Mundial de Ciclismo, celebrado el fin de semana anterior, Isaac del Toro ascendió un par de puestos para colocarse en la cuarta posición dentro de los mejores ciclistas del mundo, pues el ranking lo elevó después de haber quedado en el séptimo sitio en dicha competencia.

De hecho, en estos momentos, y con tan solo 21 años de edad, Isaac del Toro solo es superado por los daneses Jonas Vingegaard y Mads Pedersen, así como el mejor del mundo Tadej Pogadar. Este resultado, además, coloca al nacido en Sonora como el mejor ciclista latino, con una diferencia importante respecto al segundo lugar.

¿Por qué el ranking le otorgó dos puestos más a Isaac del Toro?

Para tener una dimensión más clara de lo que Isaac del Toro ha logrado hasta ahora, vale decir que el número 1 del mundo, en su primer mundial de élite, terminó en el puesto 18 con la misma cantidad de años que el mexicano; es decir, 21 primaveras recién cumplidas, cuando este quedó en la posición 7.

Esta es una de las razones por las cuales el ranking mundial considera que Isaac ya es uno de los mejores ciclistas en el mundo a pesar de su edad. En ese sentido, vale decir que al mexicano aún le queda camino por recorrer, por lo que no se descarta que, más pronto que tarde, lidere este ranking.