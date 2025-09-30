El día que Bad Bunny estuvo a punto de enfrentar a un luchador mexicano en Wrestlemania 41

El nombre de Bad Bunny no deja de ser tendencia desde que se confirmó que protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Sin embargo, ¿sabías que antes de este paso a la NFL el reguetonero estuvo cerca de enfrentar a un luchador mexicano en la pasada edición de Wrestlemania?

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

El interés de Bad Bunny por ciertos ámbitos deportivos es claro y latente, y para muestra de ello está la participación que tuvo en algunas ediciones de la WWE en el pasado. Tal fue el impacto del cantante en esta industria que su regreso para Wrestlemania 41 estaba confirmado; de hecho, su rival sería un luchador mexicano.

¿A qué luchador mexicano iba a enfrentar Bad Bunny en Wrestlemania 41?

Los planes iniciales de la WWE incluían enfrentar a Bad Bunny nada más y nada menos que ante Dominik Mysterio en la última edición de Wrestlemania. La intención, entonces, era aprovechar el impacto mediático del reguetonero, así como la faceta de “heel” que el hoy Campeón Intercontinental tenía en el pasado.

Bad Bunny se declara fanático de la historia actual de Dominik Mysterio, Liv Morgan y Rhea Ripley ¡Nadie se quiere perder esta novela! 🤩📺 pic.twitter.com/D925CAmrXB — Fronzak WWE 👽🇲🇽 (@FronzakWWE) August 11, 2024

Este plan estuvo vigente durante mucho tiempo considerando que Bad Bunny ya había mostrado ciertos dotes luchisticos en sus intervenciones pasadas; además, Dominik no es ajeno a enfrentar a personalidades de este calibre, por lo que la lucha tenía todo para ser de las más llamativas de Wrestlemania.

¿Por qué el combate entre Bad Bunny y Dominik se canceló para Wrestlemania?

Este plan se pensó meses antes de Wrestlemania 41, por lo que los caminos se fueron modificando considerablemente al grado de que Bad Bunny ni siquiera formó parte del evento. Eso sí, la historia fue mucho mejor para un Dominik que, al término de la función, terminó como el Campeón Intercontinental de la empresa.

WWE just uploaded the director’s cut and new camera angles of Bad Bunny's ICONIC entrance at WWE Backlash 2023.



One of the GREATEST entrances of all time 🔥 pic.twitter.com/h0AImTVSEi — EliteRockerz 𝕏 (@EliteClubS0B) May 6, 2025

¿Qué luchas ha protagonizado Bad Bunny en la WWE?

Bad Bunny ya no es un ente ajeno para la WWE , pues desde su debut en la empresa en el año 2021 ha logrado acaparar las miradas considerando que, en el pasado, fue campeón 24/7 al vencer a Akira Torzawa. Además, ha tenido la oportunidad de enfrentar a otras estrellas como The Miz, John Morrison y Damian Priest, por citar algunos ejemplos.